Vrnili so se čebelarji

Na otok Cona ob izlivu Soče so se vrnili čebelarji. V tem primeru ne gre za rejce čebel, temveč za živo pisane ptice, ki se hranijo s čebelami in drugimi žuželkami.

Čebelar ali legat (znanstveno ime Merops apiaster) je vrsta ptic iz družine legatov (Meropidae). Ime izvira iz značilne prehrane čebelarja, saj se hrani z divjimi čebelami in drugimi velikimi žuželkami, ki jih z neverjetno spretnostjo in hitrostjo lovi v zraku. Velik je od 27 do 29 centimetrov, čez peruti pa ima razpon od 44 do 49 centimetrov. Čebelar se razmnožuje v širšem pasu Sredozemlja - v nekaterih predelih južne Evrope, severne Afrike in zahodne Azije. Kot tipična selivka preživi zimo v tropski Afriki (evropske ptice) ali v severozahodni in južni Indiji ter Šrilanki (azijske ptice). Pojavlja se tudi v severnejših delih svojega gnezditvenega območja; občasno gnezdi tudi v severozahodni Evropi.

Na otoku Cona jih je mogoče opazovati iz prenovljene opazovalnice, ki jo zadruga Rogos oddaja v najem po ceni dvajsetih evrov na dan. V opazovalnici so štiri opazovalna mesta. Za rezervacije opazovalnice sta na voljo osebje naravnega rezervata in naslov elektronske pošte info@rogos.it.Sprejemni center na otoku Cona je odprt vse dni v tednu z izjemo četrtka; obiskati ga je mogoče med 9. uro in mrakom. Za vstop v rezervat na otoku Cona je treba plačati pet evrov vredno vstopnic, znižana stane 3,5 evra.