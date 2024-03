Vrt Viatori je ponovno odprt. Obiskati ga je mogoče v okviru vodenih ogledov, ki se bodo do konec junija zvrstili ob sobotah, nedeljah in praznikih med 10. in 18. uro. Rezervacije zbirajo na strani www.giardinoviatori.it. Interesenti lahko ob delavnikih med 8.30 in 12. uro kličejo na telefonsko številko zadruge Monte San Pantaleone 388-1214369 oz. pošljejo sporočilo na naslov montesanpantaleone@ gmail.com. Vstopnina znaša šest evrov, za otroke do petnajstih let je vstop brezplačen.