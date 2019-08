Vrtec v Bračanu pridobil nove prostore

Slovensko šolsko središče v Bračanu se širi. Od začetka novega šolskega leta bo slovenski vrtec lahko uporabljal nove, dodatne prostore v prizidku, ki je s pokritim hodnikom povezan z osrednjo stavbo osnovne šole v Ulici Collio. Tako je odločil krminski občinski odbor, ki je s sklepom, ki so ga izglasovali 10. julija, odobril prenos omenjenih prostorov od italijanskega vrtca - le-ta je deloval v sklopu večstopenjske šole Pascoli iz Krmina - na Večstopenjsko šolo Gorica.

Zaradi prenizkega števila vpisanih so italijansko vzgojno ustanovo pred dvema letoma ukinili, tako da so prostori v prizidku ostali prazni. Ravnateljica Večstopenjske šole Gorica Elisabetta Kovic se je s krminsko občinsko upravo že takrat začela dogovarjati o novi namembnosti neizkoriščenih prostorov, z julijskim sklepom pa je končno prišlo do pozitivnega razpleta. V »novih« prostorih so že stekla vzdrževalna dela: stene so prepleskali, odstranili dotrajane žaluzije, zamenjali okna ter nasploh pripravili sobe za nove uporabnike.