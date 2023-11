Vrtiljaki že zasedli Travnik

V Gorici se bo niz prazničnih dogodkov Goriški december začel že konec tedna z Andrejevim sejmom. Stojničarji bodo mestno središče zasedli med soboto, 2. decembra, in ponedeljkom, 4. decembra. Letos bodo v Gorici gostili 77 večjih in manjših vrtiljakov, po nekaj letih se kot znano vračajo tudi na Travnik, kjer bodo ostali do torka, 5. decembra, medtem ko bodo v Petrarcovi ulici in na Battistijevem trgu na voljo do nedelje, 10. decembra.

Vrtiljake so že začeli nameščati, tako da so že zaprli za promet Petrarcovo ulico, Battistijev trg in cesto med Travnikom in cerkvijo sv. Ignacija. Upravitelji vrtiljakov so s svojimi avtodomi že zasedli parkirišče na Drevoredu Oriani. Med sejmom sv. Andreja bodo odprli za pešce in kolesarje Bombijev predor, kjer se je zaključil prvi sklop obnovitvenih del. Po besedah župana Rodolfa Ziberne bo odprtje začasno, saj bodo po sejmu oz. z začetkom drugega sklopa del predor ponovno zaprli.