Napis »Vsak patk disko!« se je vrnil v Gonjače. Glede na to, da ga je neznani avtor s črno barvo napisal na nov kamniti zid v sklopu krožišča, so občutki ljudi, ki so na družbenem omrežju Facebook zadevo komentirali, mešani. Nekako se strinjajo, da gre za vandalizem prve vrste, obenem pa jih veliko priznava, da so legendarni napis iz 80. let prejšnjega stoletja pogrešali. Pred izgradnjo krožišča je tam namreč stal star zid, katerega je več desetletij krasil napis z isto vsebino in tako oglaševal petkove »žure« v sosednji vasi, ki so bili znani daleč naokoli. Kultni napis je z izgradnjo novega krožišča izginil, sedaj pa znova privablja nasmeške na obraze vseh, ki se spominjajo časov, ko so bila druženja še nekaj samoumevnega.