»Vsake volitve vidim kot praznik demokracije«

Nekdanji slovenski zunanji minister Anže Logar je bil gost srečanja, ki sta ga v petek v Števerjanu organizirala Akademija Mirko Špacapan in društvo F.B. Sedej. Logar je uvodoma prirediteljem čestital za organizacijo dogodka. »Mislim, da je to tista prava oblika, ki mlade prisili, da aktivno posežejo v dogajanje,« je poudaril gost in med večerom mlade večkrat spodbudil k aktivnemu sodelovanju v družbenem in političnem življenju. »Vsak naj se zaveda, da lahko s svojim glasom na volitvah bistveno spremeni tok dogajanja.«

Z dolgoletnim članom stranke SDS se je pogovarjala skupina mladih Slovencev iz zamejstev in zdomstva. Dobrodošlico je izrekel otroški pevski zbor F.B. Sedej pod vodstvom Vide Boškin in ob klavirski spremljavi Eme Terpin. Navzoče sta nato nagovorila podžupan Občine Števerjan Marjan Drufovka in županja Franca Padovan. Pogovor, ki ga je vodila Erika Jazbar, je začel Stefano Koren iz Benečije, ki se je dotaknil pojma globalizacije. Danes, opaža Logar, so vidni bolj deglobalizacijski trendi. Medtem ko je bila v devetdesetih letih glavni protagonist razvoja sveta mednarodna sprostitev trgovinskih tokov, so danes prizadevanja usmerjana zlasti v zagotavljanje varnosti.