Vse bolj zapisani turizmu, križarski promet v porastu

Več kot 80.000 potnikov ladij za križarjenje, točneje 83.341, je od 31. maja obiskalo Tržič; premiki potnikov ustvarjajo približno 70 delovnih mest, pozitivne posledice pa so občutne še za turistične storitve, prevoze, komercialne in javne ustanove. »Za naše mesto je križarski turizem postal pomembna realnost: poskus, ki smo ga v letu 2021 promovirali kljub skepticizmu marsikoga, se je izkazal za zmagovitega,« je bilo slišati na včerajšnji tiskovni konferenci, kjer so bili prisotni tržiška županja Anna Cisint, predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino, podpredsednik Msc Gianluca Suprani ter Gianluca Madriz in Franco Mariani za podjetje Terminal Trieste.

Tudi napovedi za prihodnost so kar pozitivne: ladje bodo v Tržič priplule še vsaj do 13. novembra, zaradi česar upajo, da bodo do konca leta našteli vsaj 90.000 potnikov. Poleg podjetja Msc, ki je že potrdil programiranje za naslednje leto, naj bi v prihodnje Tržič obiskale tudi ladje podjetja Marella, ki prav tako deluje na območju Sredozemskega morja.

Tržiška županja Anna Cisint je izrazila zadovoljstvo nad doseženimi rezultati, vendar poudarila tudi željo po okrepitvi križarske dejavnosti v sklopu tržiškega pomola, ki je »v polnem razmahu« po sprejetju regulacijskega načrta in naložb, ki so predvidene za potenciranje infrastrukture. Tržič je po besedah županje Anne Cisint pomembna lokacija, ki ima med svojimi prednostmi bližino z letališčem, kjer so letos tudi pristala charterska letala za križarski turizem – iz Nemčije, Francije in s Poljske – , ter bližino avtoceste in železnice. »Okoli 30 odstotkov potnikov se udeleži vodenih ogledov, ki jih predlagamo za naš teritorij; dober del se tudi zanima za naš prostor in pripomorejo k dodatnemu prilivu javnim in komercialnim obratom. Tudi povečano število prošenj za dovoljenje opravljanja taksi prevozov je korak v tej smeri, uradni podatki Dežele pa kažejo na 200.000 turistov v celem letu, katerim ladje za križarjenje seveda dajejo pomemben priliv. Za naslednjo sezono sem tudi predlagala, da bi za potnike križark organizirali kolesarske izlete za spoznavanje Krasa in obale,« je povedala še županja Cisint.