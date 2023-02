Vse več žrtev mobinga prosi za pomoč

Vse več ljudi vsako leto prosi za pomoč pri brezplačni službi za žrtve mobinga, ki deluje v centru Lenassi. Služba, ki jo financira Dežela Furlanija -Julijska krajina, in ki deluje od leta 2018, krije tudi prebivalstvo tržaške pokrajine, saj je v Trstu ni. Prvo tovrstno storitev na deželni ravni so pred 17 leti začeli nuditi v Vidmu, nato še v Pordenonu. Svoje storitve nudijo odvetnica in koordinatorka Teresa Dennetta, psiholog Paolo Ballaben in zdravnik dela Andrea Campanile.

Tričetrt je bilo novih primerov

V letu 2022 so pri službi za žrtve mobinga obravnavali 80 primerov, od katerih je 76 odstotkov novih primerov. Iz leta 2021 je »ostalo« še 13 primerov oz. 16 odstotkov, osem odstotkov oz. šest oseb pa se je na službo obrnilo že leta 2020. Izmed 80 oseb je bilo 49 žensk in 31 moških. Število uporabnikov moškega spola se je povečalo za šest odstotkov v primerjavi z letom prej. »Ženske so veliko bolj navajene prositi za pomoč kot moški.Počasi pa se tudi med njimi širi zavedanje, da lahko vprašajo za pomoč. Porast moških uporabnikov opažamo tudi pri drugih okencih,« je na včerajšnji predstavitvi letnega obračuna delovanja povedala odvetnica Dennetta.

V goriškem okencu se je za razliko od Vidma inPordenona povečalo število uporabnikov nad 51. letom starosti. V letu 2021 jih je bilo 41 odstotkov, lani pa 49 odstotkov. Več je tudi oseb od 41. do 50. leta: v letu 2021 jih je bilo 23 odstotkov, lani pa 27 odstotkov. Znižalo se je število najmlajših uporabnikov; v drugih okencih službe pa se je njihovo število zvišalo. »Večje število starejših uporabnikov pomeni tudi to, da imajo večinoma pogodbe za nedoločen čas. V obdobju pandemije so zaposleni začeli veliko bolj razmišljati o svojem dobrem počutju v službi, kar ima posledice tudi na te podatke,« je še povedala Dennetta.