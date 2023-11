Vse življenje se je zavzemal za narodno skupnost

Priznani slikar, trgovec in družbeno-kulturni delavec Andrej Kosič si je za svoje življenjsko delo prislužil priznanje Kazimir Humar, ki so ga letos podelili že devetnajstič. Slovesno vročitev so pripravili Kulturni center Lojze Bratuž, ki je tudi gostil dogodek, Združenje cerkvenih pevskih zborov in Zveza slovenske katoliške prosvete. Med publiko so bili števerjanska županja Franka Padovan, predsednik SSO Walter Bandelj in deželni svetnik Marko Pisani.

Po uvodnem pozdravu Karen Ulian, ki je tudi povezovala program, je bil na ogled video intervju s slavljencem, ki ga je posnela skupina mladih iz ZSKP. Andrej Kosič, ki je letos praznoval častitljivih 90 let in je v KC Bratuž postavil razstavo svojih likovnih del, se je v dokumentarcu sprehodil skozi svoje življenje in opisal svojo bogato delovno, umetniško in družbeno pot. Film so snovalci razdelili na 19 poglavij, v katerih se je slavljenec spominjal otroških let in se nato dotaknil družine, Gorice, kavarne Bratuž, zamisli in ustanovitve ZSKP ter ŠZ Olympia, stikov s Slovenijo, boja za slovensko besedo, EPK 2025, slikarstva in vsega, kar mu je prineslo življenje.