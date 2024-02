Vsi vozovi in skupine potrdili udeležbo na 25. sovodenjskem sprevodu

Udeležbo na sovodenjskem pustnem sprevodu, ki bo v nedeljo, 18. februarja, so potrdili prav vsi vozovi in skupine, ki bi v Sovodnje prišli že minulo nedeljo, če bi bilo vreme ugodno. Društvo Karnival se je kot znano prejšnji teden odločilo za preložitev povorke zaradi neugodnih vremenskih razmer. V prejšnjih dneh so stopili v stik s predstavniki vseh vpisanih skupin in vozov, prav vsi so jim zagotovili, da bodo v nedeljo, 18. februarja, prišli v Sovodnje, kjer se bo pisan sprevod začel ob 14. uri pred lekarno. Sledil bo ples pod ogrevanim šotorom, kjer bo nastopila skupina Happy Day.

Na sprevodu bo nastopilo šest vozov (Štandrež, Sovodnje, Doberdob, Števerjan, Šempolaj, Praprot) in štirinajst skupin (Trebče, Tržič, Križ, Gorica, Poljane, Ferlugi-Piščanci, Slivno, Opatje selo, Štmaver, Gabrje, Prosek-Kontovel, Šempeter, Bilje, Cerovlje). Na čelu pisanega mimohoda bo korakala godba Viktor Parma.