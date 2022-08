Vzroke požara preiskuje tožilstvo

Goriško tožilstvo je v zvezi s požari na goriškem Krasu sprožilo sodni postopek proti neznancem zaradi namernega požiga. Pod drobnogled so postavili zlasti dogajanje pri Devetakih, torej požar, ki se je vnel v sredo, 27. julija, ob robu državne ceste št. 55 in se razširil na pobočje Brestovca.

Naslednji dan se je ogenj bliskovito širil in se zelo približal hišam, zaradi česar je bila odrejena evakuacija Vrha, Devetakov, Vižintinov in Poljan, medtem ko so bili v Gabrjah v stanju pripravljenosti. Kar se tiče prvega požara, ki se je vnel v torek, 19. julija, pri Sabličih, pa naj ne bi bila vmes človeška roka. Tudi po zaslugi satelitskih posnetkov so namreč ugotovili, da so se plameni razvili po naključju, potem ko je po železnici peljalo mimo nekaj vlakov. Preiskovalci ugibajo, da je do vžiga prišlo zaradi iskric, ki jih je povzročilo zaviranje vagonov.

Forenziki so analizirali tudi nekatere izmed steklenic, ki so jih našli nedaleč od pogorišča drugega požara. Podrobne tehnične analize niso pokazale elementov, ki bi namigovali na morebiten namerni požig. Tožilstvo je vsekakor sprožilo postopek, s katerim želijo podrobneje razumeti, kako je prišlo do obsežnih požarov, ki so povzročili tako veliko škodo v naravnem okolju, in ali je do njih res prišlo zaradi namernega požiga.

CESTA ZAPRTA ŠE VSAJ EN DAN

Medtem se je ob robu cest, kjer je v prejšnjih dneh močno gorelo, začela sečnja dreves, ki so bila poškodovana zaradi požarov. Drevesa, ki jih je treba posekati, je označilo osebje gozdne policije. Včeraj zjutraj so delavci bili na delu na nekdanji pokrajinski cesti št. 9, ki od Vivišča (križišča s pokrajinsko cesto št. 15) pelje proti Martinščini oz. križišču za Vrh. Za upravljanje pokrajinskih cest št. 9 in 15 je pristojen Deželni zavod za upravno decentralizacijo iz Gorice (EDR). Včeraj se je sečnja začela tudi pod Sabliči, in sicer na povezovalni cesti med državno cesto št. 55 in križiščem pri avtocesti. Državna cesta št. 55, ki je v pristojnosti podjetja Anas, je še vedno zaprta za promet. Včerajšnji dan je minil dokaj mirno, čemur so nedvomno prispevale tudi (sicer skromne) nočne padavine in nekoliko nižja dnevna temperatura.