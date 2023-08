X Center postaja srce Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici

Zaposleni v Zavodu GO!2025, ki so doslej domovali v Erjavčevi ulici, kjer ima svoje prostore krajevna skupnost Nova Gorica, se v teh dneh selijo v prostore nekdanje Alpinine prodajalne in prostore X Centra v bližini Rusjanovega spomenika. »Smo ravno sredi procesa selitve, celotno osebje, ki je zaposleno v Zavodu GO!2025, si tako ustvarja nov dom v centru Nove Gorice. Tu bo vzpostavljen še bolj direkten stik z občani in vsemi tistimi, ki jih projekt Evropske prestolnice kulture zanima (EPK) zanima,« pravi Gorazd Božič, direktor Zavoda GO!2025. V X Centru bo po njegovih besedah dobil mesto programski oddelek zavoda, tu se bodo odvijale novinarske konference, prav tako nameravajo na tej lokaciji vzpostaviti press center EPK, v zgornjih prostorih pa bo nameščena uprava zavoda.

»X Center tako postaja srce EPK v središču Nove Gorice,« zatrjuje Božič. Nekaj zaposlenih v Zavodu GO!2025 sicer ostaja v pisarnah na novogoriški železniški postaji oziroma na Trgu Evrope, skupnem trgu obeh Goric. Tam trenutno delujeta dve pisarni Zavoda GO!2025, ki predstavljata osrčje komunikacijsko-marketinškega oddelka. Ker pa naj bi se na tem območju kmalu začela dela v sklopu prenove železniške postaje, po Božičevem mnenju tja ne bi bilo smiselno vabiti ljudi oziroma izvajati predstavitev načrtovanih projektov v sklopu EPK 2025. »Zato je X Center ustrezna rešitev,« je še prepričan Gorazd Božič. Naj ob tem dodamo, da je Slovensko deželno gospodarsko združenje ravno pred nekaj dnevi v KB Centru predalo namenu razvojno in projektno pisarno, ki bo povezana tako z EZTS kot tudi Zavodom GO!2025.

»Tudi tam nastaja središče za stik z ljudmi, kar pomeni, da bomo zaposleni na projektu EPK na dosegu tako v Novi Gorici kot Gorici. Se pravi, da bomo dobili dva centra, ki se bosta v začetku leta 2025 ob vseh aktivnostih, ki se bodo začele izvajati, združila v EPICentru somestja na Trgu Evrope,« še napoveduje Gorazd Božič.