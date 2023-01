X Mas na občini, protifašistični shod na Korzu

V četrtek, 19. januarja, ob 10.30 bo na začetku peš cone na Verdijevem korzu v Gorici protifašistični shod, ki ga prireja pokrajinski odbor ANPI-VZPI. »Kot vsako leto bodo tudi ob letošnjem 19. januarju na goriški občini sprejeli veterane in predstavnike odreda X Mas. Da bi izrazili svoje popolno nestrinjanje s to protidemokratično provokacijo, ki se žal ponavlja že več let, smo se odločili za organizacijo protifašističnega shoda,» poudarja pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Ennio Pironi in poziva vse sekcije borčevske organizacije, naj se shoda udeležijo s svojimi prapori in zastavami.