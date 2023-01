Z ambulanto nad pomanjkanje zdravnikov

»Tovrstne rešitve so v pričakovanju na vse bolj nujno reformo državnega zdravstvenega sistema zelo pomembne. Potrebne so naložbe v človeški kapital, a tudi spremembe na področju plačne politike, drugačni postopki za dostop do študija in nasploh vidni ukrepi, ki bi pripomogli k izboljšanju privlačnosti zdravstvenih poklicev,« pravi Riccardo Riccardi, podpredsednik Dežele FJK in odgovorni za zdravstvo v deželnem odboru, ki je bil med udeleženci včerajšnjega odprtja nove ambulante za primarno oskrbo v Tržiču.

Odprtje ambulante, ki je včeraj zjutraj v prostorih doma Casa Albergo v Ulici Crociera že sprejela prve paciente, je posledica pomanjkanja družinskih zdravnikov. Zaradi upokojitve Danieleja Molignonija in Andrea Zanutta je namreč okrog 1600 ljudi iz tržiške in štarancanske občine ostalo brez družinskega zdravnika, zato so se – v pričakovanju na imenovanje namestnikov – zdravstveno podjetje Asugi, Dežela FJK in Občina Tržič odločili za začasno rešitev, ki bi pacientom brez družinskega zdravnika zagotavljala nujno oskrbo. Ob delavnikih deluje ambulanta od 8. do 20. ure, ob sobotah od 8. do 10. ure.Odprtja se je ob Riccardiju udeležila tržiški občinski odbornik za zdravstvo Stefano Vita, ki se je tudi v imenu županje Anne Cisint veselil hitrega odziva pristojnih ustanov. Povedal je, da nastaja na tem območju pravo zdravstveno središče, saj je v neposredni bližini ambulante tudi občinska lekarna, katere ponudbo nadgrajujejo.

Direktor zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško Asugi Antonio Poggiana se je zahvalil uslužbencem in petnajstim zdravnikom, ki so pristopili k eksperimentalnemu projektu in se bodo vrstili v ambulanti za primarno oskrbo. »Nova ambulanta je namenjena izključno občanom, ki nimajo družinskega zdravnika. Zahvaljujemo se Občini Tržič, saj nam je zagotovila prostore, ki so povsem primerni; v preteklosti so bili namreč že namenjeni ambulantnim storitvam. Trenutno je ravno območje Laškega najbolj pod udarom zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov,« je povedal Poggiana in spomnil, da je v luči tega pomanjkanja podjetje Asugi decembra ponudilo možnost vsem družinskim zdravnikom, da sprejmejo dodatne paciente. »K sreči nam v Gorici in na Tržaškem trenutno ni treba odpirati začasnih ambulant, kot je tržiška. Dogovor z dne 30. decembra predvideva, da se lahko družinski zdravniki prostovoljno odločijo za povišanje maksimalnega števila pacientov, ki jih lahko sprejmejo. Doslej je bila zgornja meja 1500, zdaj smo jo zaradi izrednih okoliščin povišali na 1800 pacientov,« je pojasnil Poggiana. Po podatkih, ki jih je 10. januarja medijem posredovalo podjetje Asugi, se je v Gorici in okolici za ta korak odločilo 6 od skupno 23 družinskih zdravnikov, v Tržiču pa le 2 od skupno 18.