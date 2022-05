Z avtobusom in kolesom »skok« od morja do Brd

Tri nove avtobusne linije za poletje, ki bodo turistom omogočile ogled Brd s kolesom v luči vse bolj »zelenih« prevozov. To so novosti projekta Hop on Hop Off Collio, ki so ga včeraj predstavili v Krminu; navzoči so bili predsednica avtobusnega podjetja Apt Caterina Belletti, deželni odbornik za turizem Sergio Emidio Bini ter krminski župan Roberto Felcaro.Od 1. junija, ko bodo kot vsako leto začele delovati avtobusne povezave z morskimi letovišči, bo podjetje Apt zagnalo tudi tri nove linije, ki imajo kot ciljno publiko prav turiste. Prva proga bo zadevala izključno Brda: vsak ponedeljek, sredo in petek od 1. junija do 31. avgusta si bodo potniki lahko ogledali del Brd. Razen na eni postaji bodo lahko povsod drugje naložili svoje kolo na avtobus, ki bo peljal štirikrat na dan. Na začetni postaji, pri železniški postaji v Krminu, bo ustavil ob 9. uri, ob 12.10, ob 15.20 in ob 18.20. Ostale postaje so v kraju Spessa pri Čedadu, v Čedadu, v Jenkovem, v Mošu in v Koprivnem. Kjer je to mogoče, bo avtobus ustavil v bližini kolesarskih stez.

Druga linija, ki so si jo zamislili pri podjetju Apt, se tematsko sklicuje na deželno zgodovinsko in kulturno dediščino, predvsem v povezavi z Langobardi. Enkrat tedensko, ob torkih, od 7. junija do 30. avgusta, bodo turisti lahko stopili na avtobus v Gradežu ter potovali do Romansa, Krmina, Čedada in nazaj. Tudi v tem primeru bo mogoče naložiti kolesa na avtobus, v teku dneva pa bo vozil samo en avtobus. Iz Gradeža – postaje so pri kampih Primero, Europa Punta Spin ter pri avtobusni postaji – bodo potniki odpotovali okoli 10. ure, zvečer pa se bodo vrnili ob 19.30. V Čedadu bodo imeli na voljo nekaj ur, nato pa jih bo avtobus odpeljal nazaj. V Gradežu je avtobusno podjetje tudi poskrbelo za to, da se urniki skladajo z navtičnimi prevozi iz Trsta in Lignana.Glede na enogastronomske dobrote, ki jih Brda ponujajo, pa ne preseneča, da tretjo progo navdihuje ravno ta vidik turistične ponudbe. Avtobus bo v tem primeru deloval vsak četrtek od 2. junija do 1. septembra. Iz Gradeža bo odhod okoli 10. ure, nato pa ustavil v Marianu, Krminu, Števerjanu in Koprivnem. Če bo kateri izmed potnikov na primer izstopil v Števerjanu, in sicer ob 11.30 v Grajski ulici, bo nato lahko avtobus ponovno »ujel« ob 14.15 ali ob 17.45. Tačas se bo lahko s kolesom popeljal do bližnjih kleti ali gostiln in si medtem ogledal lepoto Brd. Za vse tri linije bo v tem poskusnem letu veljala skupna vozovnica, neglede na progo. Odrasli bodo morali odšteti petnajst evrov, mladi do 18. leta deset evrov, otroci pod 10. letom starosti pa bodo potovali brezplačno. Potrebna bo predhodna rezervacija na spletni strani podjetja Apt.