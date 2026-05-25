Pustu posvetili razstavo ob 120-letnici društva Jezero

Kulturno društvo Jezero iz Doberdoba je v letošnje praznovanje 120-letnice delovanja vključilo tudi fotografski natečaj in razstavo na temo pusta, ki so jo odprli minuli četrtek na društvenem sedežu.

»Med pomembne dejavnosti v zgodovini društva nedvomno spada fotografija. Več let je v društvu deloval fotografski odsek z domačinoma Karlom Ferletičem in Marinom Černicem na čelu. Zato je bila zamisel o fotografskem natečaju nekako v sozvočju s tradicijo društva in s tem, ob praznovanju obletnice, obeležimo bogato delovanje fotografskega odseka,« je na odprtju povedala predsednica društva Jezero Vlasta Jarc in poudarila, da je bil izbira teme natečaja za Doberdob skoraj obvezna, saj je v vasi in zaselkih pust še vedno zelo pomemben običaj, ki povezuje krajane vseh starosti.

»Skupnost približno 1300 prebivalcev premore pustni voz in dve zelo številčni pustni skupini - doberdobsko in poljansko -, ki žanjeta uspehe na okoliških pustnih sprevodih. Praznovanje vaškega pusta se odvija prav v vseh zaselkih – v Jamljah, v Dolu, na Poljanah in v Doberdobu (kar tri dni). Natečaj smo v vidiku različnih oblik praznovanja razdelili na dve temi – Vaški pust ter Pusti vozovi in skupine,« je še povedala Vlasta Jarc. Poseben pozdrav je namenila gostom, med katerimi so bili doberdobski župan Peter Ferfoglia, pokrajinska predsednica ZSKD za Goriško Maja Humar in predsednik društva Karnival Joško Terpin.

Med nagovorom je župan čestital društvu Jezero ob visokem jubileju in mu zaželel, naj še naprej tako zavzeto povezuje krajevno skupnost. Za glasbeno popestritev sta v uvodnem delu večera poskrbela mlada harmonikarja Glasbene Matice iz razreda prof. Aleksandra Ipavca, in sicer Erik Ferletič in Max Gregori.

Sodelovalo 23 fotografov

Fotografskega natečaja se je udeležilo kar 23 fotografov iz Doberdoba, Goriške, iz Laškega in Slovenije. Žirijo so poleg Vlaste Jarc sestavljali Silvan Pittoli, član fotokluba 75 iz Gorice, Simon Kovačič, član foto kluba Nova Gorica, ter domača fotografa Igor Croselli in Karlo Ferletič. Društvena predsednica se je članom žirije še posebej zahvalila, saj so s svojo strokovnostjo in izkušnjami prispevali k izvedbi natečaja in pripravi razstave. »Svetovali so pri pripravi razpisa, tiskanju, skupaj smo pregledali fotografije. Skupina 75 iz Gorice je dala na razpolago okvirje za razstavo, ki smo jo skupaj postavili,« je povedala Vlasta Jarc, nakar so nagradili po tri najlepše fotografije iz vsake skupine, poleg tega so podelili tudi osem diplom. Najlepšo fotografijo na temo vaškega pusta je posnel Stojan Gorup (Lauferja), na drugo mesto se je uvrstil Giulio Sorbara (Glasbeniki), na tretje pa Dušan Miška (Okvirji). Kar se tiče vozov in pustnih skupin, je po prvem mestu postregel Robert Strahinjič (Disco), druga je bila Tamara Puc (Ta grdi lovijo), tretji pa Danilo Kotnik (Ekran). Diplomo so prejeli Salvatore Carbone (Benetke), Aleksander Lorenčak (Zaspani kurent), Mladen Franko (Baba in mladi orač), Danilo Lesjak (Ta rjava), Dario Croselli (Ogenj), Mojca Lipicer (Lovec), Jola Matič (Jutranji pohod), Suzana Uršič (Dotik pol boga).

Razstavo si bo mogoče ogledati samo še danes od 10. in 12. ure ter med prihodnjimi prireditvami. Ena izmed teh bo v sredo, 27. maja, ob 20. uri, ko bo na sporedu kabaretna predstava Malo za šalo, malo za hec!,v kateri nastopajo Boris Devetak, Jari Jarc in Matej Nadlišek. Po predstavi se bo možno včlaniti oziroma poravnati članarino.