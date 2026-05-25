Sredi krožišča spomin na kmečko preteklost

V Sovodnjah se bliža h koncu gradnja novega krožišča ob vhodu v vas na nekdanji pokrajinski cesti št. 8, nasproti poštnega urada. Med gradnjo so morali premakniti optični kabel, zaradi česar se je zaključek del nekoliko zamaknil glede na prvotna predvidevanja, sicer bodo dela predvidoma trajala do konca junija.

Da bi prostoru dali tudi simbolni pomen, sovodenjska občina želi v središče krožišča postaviti predmet ali orodje iz kmečke preteklosti, ki bi predstavljalo spomin na zgodovino, identiteto in korenine kraja. Občina vabi občane, da sporočijo, ali kdo doma hrani staro kmečko orodje ali drug predmet iz vsakdanjega življenja na kmetiji, v dobrem stanju, ki bi ga bil pripravljen podariti v ta namen. Predmet mora biti primerne velikosti in ustrezen za postavitev v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Predloge je mogoče poslati po elektronski pošti na naslov segreteria@comune.savognadisonzo.go.it, skupaj s fotografijo predmeta in kontaktnimi podatki darovalca. Sovodenjska občinska uprava se že vnaprej iskreno zahvaljuje vsem, ki bodo s svojim prispevkom pomagali ohraniti del skupnega spomina na kmečko preteklost kraja.