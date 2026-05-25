Evropski dan parkov v ospredje postavlja pomen varovanja narave

Današnji evropski dan parkov v ospredje postavlja povezanost z naravo. V Javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih.

Letošnji evropski dan parkov nosi naslov Povezani z naravo. V Javnem zavodu Triglavski narodni park opažajo, da se prebivalci narodnega parka in njegove okolice dobro zavedajo povezanosti z naravo ter skušajo z njo živeti v sožitju.

»Večina obiskovalcev se zaveda, v kako krhko in pomembno okolje vstopa, ko vstopa v narodni park ali kakšno drugo zavarovano območje. Po naših opažanjih se to zavedanje skozi čas dviguje,« so pojasnili za STA. Dodali so, da pri vzgoji mladih v posameznike z odgovornim odnosom do okolja tesno sodelujejo tudi z izobraževalnimi ustanovami, da bi mladi odrasli v posameznike z odgovornim odnosom do okolja.

Triglavski narodni park je edini slovenski narodni park. Slovenija ima tudi štiri regijske parke ter 47 krajinskih parkov, delež zavarovanih območij pa znaša več kot 13 odstotkov površine države.

V Triglavskem narodnem parku se podobno kot na drugih zavarovanih območjih v Alpah soočajo z vse večjim številom obiskovalcev. Območje Julijskih Alp letno obišče okoli 1,7 milijona ljudi, največ v poletnih mesecih, zato je nujno usmerjanje obiska, tako prek vodenih izletov, nasvetov v infocentru, tiskovin za obiskovalce, pa tudi prek pohodniških aplikacij.