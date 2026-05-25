Več kot 30 °C le še do srede, nato bo postopno drugače

Največja vročina, ki je izjemna za maj, bo vztrajala še do vključno srede, nato se bo vremenska slika postopno spremenila. Od četrtka se bodo temperature postopno približale sezonski normalnosti, nekoliko večja osvežitev pa se, kot kaže, obeta v prihodnjem tednu.

Subtropski anticiklon bo od srede začel postopno popuščati, od severovzhoda bo proti nam postopno začel pritekati nekoliko manj vroč zrak. Ponekod bo občasno destabiliziral ozračje in bodo sprva lahko nastajale krajevne plohe in nevihte.

Danes in jutri bo sončno in za ta čas zelo vroče. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti na Goriškem in ponekod drugod v nižinah lahko dotaknile 34 stopinj Celzija. Občutno toplejše so tudi noči. V Trstu so danes namerili že tretjo zaporedno tropsko noč z najnižjo nočno temperaturo, ki je vseskozi presegala 20 stopinj Celzija. Danes se živo srebro ni spustilo pod 21,5 stopinje Celzija.

V sredo se bo najtoplejši subtropski zrak pod obrobnim vplivom severne višinske doline, ki se bo po severnoevropskih državah pomikala proti vzhodu, že delno umaknil proti jugozahodu, kar se bo v naslednjih dneh stopnjevalo. Od severovzhoda bo začel pritekati nekoliko manj vroč zrak.

V sredo bo čez dan že nekaj več spremenljivosti, zlasti od popoldanskih ur se bodo ponekod pojavljale krajevne plohe in nevihte. Verjetnejše in pogostejše bodo nad Slovenijo, manj pogoste pa v FJK. Izvzet bo, kot kaže, obmorski pas.

V četrtek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, lahko tudi ob morju. Vročina bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 29 stopinj Celzija.

Konec tedna bo, kot kaže, minil ob precej sončnem vremenu z občasno spremenljivostjo, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 29 stopinj Celzija.

V prihodnjem tednu zlasti od torka ali srede kaže na prevladujoč vpliv manj vročega in bolj vlažnega atlantskega zraka. Ob nekoliko večji spremenljivosti se bodo temperature še spustile. Najvišje dnevne vrednosti bodo predvidoma do okrog 25 stopinj Celzija ali le rahlo višje. Noči bodo precej bolj sveže.