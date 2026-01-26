Z baklo tudi poljub

Na Korzu Verdi sta si predala baklo ... in poljub. Med baklonosci v središču Gorice sta bila v soboto tudi Damiana Cescutti, trenerka in odbornica goriškega športnega združenja Olympia, in njen mož Alessandro Bonfanti, ki sta baklo nosila že pred zimskimi olimpijskimi igrami v Turinu leta 2006, in sicer na meji med Foljanom-Redipuljo in Ronkami.

»Pred dvajsetimi leti mi je baklo predal moj mož, tokrat pa sem jo jaz predala njemu,« je povedala Damiana in priznala, da je pred prevzemom olimpijskega ognja občutila nekaj treme. Baklo je sicer nosila na najlepšem odseku goriške trase, v peš coni na Verdijevem korzu, kjer se je nabralo več gledalcev kot na ostalih odsekih.

Baklonosci so ob zaključku teka dobili v dar medaljo, narejeno iz istega materiala kot bakla. Poleg tega lahko obdržijo tudi trenerke, kape in rokavice, s katerimi so nosili baklo. Opremo so jim poklonili pokrovitelji, tako da zanjo niso ničesar plačali.

Po dvajsetih letih je bil spet med baklonosci tudi Martin Novak iz Sovodenj. »Pred dvajsetimi leti so me prijavili starši in med tokratnim prenosom bakle po Gorici sem se spomnil takratnih otroških let, ko sem se ukvarjal z atletiko, največ s skoki, in sem tudi sam mislil, da bom nekoč olimpijski prvak,« je povedal Novak in pojasnil, da vrhunskih dosežkov v nadaljevanju svoje športne kariere ni dosegel, sicer so mu bile olimpijske vrednote vseskozi vodilo v vsakdanjem življenju. Novak je v zadnjih letih igral nogomet z doberdobsko Mladostjo, vendar je zdaj igranje opustil, ker je dobil službo v Ljubljani.