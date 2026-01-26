Lani je na Goriškem »izpuhtelo« preko 80.000 evrov

Goriški poštni policisti so med lanskim letom obravnavali 117 ovadb s področja spletnih goljufij v skupni vrednosti preko 80.000 evrov. Njihovo število se je glede na leto 2024 sicer nekoliko znižalo, saj goriški uporabniki spleta s časom očitno postajajo previdnejši, tudi po zaslugi vse večje pozornosti, ki jo varnostni organi namenjajo preventivni in ozaveščanju.

Na goriški kvesturi opozarjajo, da so med žrtvami spletnih goljufij vse pogosteje tudi starejši občani, saj tudi sami v vse večjem številu uporabljajo splet. Policisti pričakujejo, da se bo v prihodnjih letih število spletnih goljufij še povečalo, zaradi česar še toliko bolj odločno opozarjajo spletne uporabnike, naj bodo pozorni pri vseh nakupih, ki jih opravljajo na spletu, in naj nikomur ne pošiljajo svojih osebnih podatkov. Previdno je treba uporabljati tudi družbena omrežja, kjer spletni goljufi ravno tako iščejo svoje žrtve.