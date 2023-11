Z dežele denar za varnostnike, občina ni zadovoljna

Z dežele prihaja denar za varnostnike, vendar v Gradišču ugotavljajo, da bi bila koristnejša premestitev dela migrantov v druge kraje, saj center CARA še vedno poka po šivih.

Deželna vlada je dala na razpolago 100.000 evrov za leto 2024 za zagotavljanje varnosti v Gradišču s pomočjo varnostnikov. Pristojni deželni odbornik Pierpaolo Roberti pojasnjuje, da so postavko vključili v finančni zakon, ki ga je deželni odbor odobril v ponedeljek. »Finančni zakon predvideva, da bo za koriščenje sredstev za zasebno varovanje potrebna prošnja, ki jo bo morala pripraviti občina Gradišče,« pravi Roberti, po katerem bodo prihodnje leto v Gradišču poleg varnostnih organov lahko računali še na varnostnike, tako da bo za varnost občanov zelo dobro poskrbljeno.

»Gre za konkreten ukrep, ki je po našem mnenju zelo koristen, pameten in pravičen, sicer gre za nekaj, kar dežela na podlagi svojih pristojnosti ni dolžna zagotavljati,« poudarja Pierpaolo Roberti.

Gostov je 600 namesto 200

»Na deželi se niso posvetovali z nami, ko so pripravili normo, tako da je treba šele razumeti, ali bo odgovarjala našim potrebam. Po drugi strani smo že večkrat zahtevali premestitev dela migrantov iz naše občine v druge kraje, saj jih je v centru CARAše vedno več kot 600, čeprav bi jih moralo biti največ 200,« poudarja županja iz Gradišča Linda Tomasinsig, ki ima občutek, da hoče dežela ohraniti sedanje stanje, s katerim se občina nikakor ne strinja.

Ukrep deželne vlade po drugi strani podpira deželni svetnik Lige Antonio Calligaris, ki pozitivno ocenjuje deželni prispevek, na podlagi katerega »bodo zasebni varnostniki na območju ob centru za priseljence v podporo varnostnim organom pri zagotavljanju varnosti.«

»V zadnjem času se je nabralo preveč primerov nadlegovanja, ki bi se jim lahko izognili,« dodaja Antonio Calligaris, sicer je ravno pred nekaj dnevi goriški kvestor Paolo Gropuzzo, da se v Gradišču ob povišani prisotnosti migrantov število kaznivih dejanj ni povečalo.

Da je ukrep prežet z ligaško propagando, po drugi strani opozarja deželni svetnik Demokratske stranke Diego Moretti. »Novačenje varnostnikov za zagotavljanje varnosti je prava potrata denarja, saj bi morali težavo reševati pri njenem bistvu, to se pravi z zagotovitvijo ustreznega sistema sprejemanja migrantov,« pravi Diego Moretti, ki opozarja, da bi dežela morala pritisniti na državno vlado in zahtevati okrepitev policijskih sil na Goriškem. Poleg tega bi morala več sredstev nameniti zagotavljanju dostojnejše oskrbe za migrante, saj jih še vedno kar nekaj prenočuje pod milim nebom. Da varnostniki ne bodo prav nič prispevali k reševanju težav s prenatrpanostjo centra CARA, je prepričana tudi deželna svetnica Gibanja 5 Zvezd Rosaria Capozzi.

Protest ni kaj dosti pomagal

V Gradišču sicer že dalj časa opozarjajo, da je center CARAprenatrpan in da so zaradi tega pogoji v njem nevzdržni. V prejšnjih dneh so pred goriško prefekturo uprizorili protest ob navzočnosti občinskih svetnikov iz Gradišča iz vrst večine in opozicije, ki so že julija izglasovali skupno svetniško pobudo, s katero so zahtevali, naj se zniža število migrantov, nastanjenih v centru za prosilce azila CARA.

»Na žalost naši svetniški pobudi niso sledila konkretna dejanja institucij, ki bi morala biti pristojna za reševanje tovrstnih težav,« poudarjajo občinski svetniki in opozarjajo, da so v Gradišču še vedno prepuščeni sami sebi in da je število migrantov odločno previsoko. Po njihovih besedah ima občina Gradišče približno 6350 prebivalcev, tako da je število migrantov presega deset odstotkov celotnega prebivalstva.