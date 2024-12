Z Girom prihaja tudi nov asfalt

Z Girom prihajajo leta 2025 na Goriško tudi ... milijoni za nov asfalt, saj je treba kolesarjem zagotoviti čim varnejše pogoje za dirkanje.

Goriški župan Rodolfo Ziberna je v prejšnjih dneh podal obračun opravljenega dela po polovici svojega drugega upravnega mandata; med srečanjem je med drugim pojasnil, da bo prihodnje leto goriška občina prejela 1,7 milijona evrov za asfaltiranje nekaterih ulic in cest, po katerih bo 24. maja 2025 speljan zaključni del čezmejne etape rožnate pentlje, ki se bo v počastitev Evropske prestolnice kulture 2025 kot znano sklenila s ciljem na Trgu Evrope /Transalpina. Goriški župan je napovedal, da bodo na novo asfaltirali ulice Ponte del Torrione, Don Bosco, Brass, IXagosto, Skodnik in cesto, ki vodi skozi Grojno, kamor bodo kolesarji pridrveli iz Števerjana, kjer bodo ravno tako prejeli finančna sredstva za asfaltiranje nekaterih ulic in cest.

»Iz načrta za okrevanje in odpornost prihaja v Števerjan 1,5 milijona evrov za asfaltiranje prometnic, po katerih bo speljana dirka,«je zadovoljen števerjanski župan Marjan Drufovka, ki poudarja, da se 24. maja 2025 obeta nepozaben dogodek za celo števerjansko skupnost. »Priprave na gostitev etape 108. izvedbe dirke Gira d’Italia so v polnem teku. Osebno bi se rad zahvalil Roku Lozeju, ki je zarisal čezmejno progo, in vodji projekta Giro d’Italia za Furlanijo-Julijsko krajino, Paolu Urbaniju,« pravi Drufovka in pojasnjuje, da še ne smejo razkriti, kako bo dokončno zarisana trasa, saj morajo tudi glede Števerjana odločiti še zadnje detajle. Znano je sicer, da bodo tekmovalci v Števerjan prispeli iz Slovenije po Sovenci in da bodo po prečkanju vasi v goriško občino vstopili v Grojni. Start etape bo v Trevisu, sicer bo dokončno znano, kod bo speljana dirka, po predstavitvi, ki bo 13. januarja v Rimu.

Celoten Giro bi sicer morali predstaviti že novembra, vendar so dogodek prestavili, ker se še ni zaključilo dogovarjanje z albansko vlado in pokrovitelji glede starta dirke v Albaniji.