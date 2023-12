Z glasbo v praznike

Go-Gospel je prireditev, ki je postala že stalnica v praznični ponudbi Gorice in Nove Gorice. Kako je priljubljena, je v nedeljo zgovorno dokazala polna dvorana Kulturnega doma v Gorici, ki je gostil prvega od dveh glasbenih večerov. Na programu je bil koncert Božična zgodba, ki je poslušalcem podaril pravljično doživetje s svetovno znanimi božičnimi pesmimi. V dvorani je bilo več pomembnih gostov, med katerimi gre omeniti senatorko Tatjano Rojc.

Pester praznični program

V poldrugi uri petja in glasbe so nastopili odlični slovenski pevci in pevke, kot so Matjaž Kumelj, ki mu je bila tudi zaupana naloga povezovalca večera, ter pevki Tatjana Mihelj in Nuša Derenda. Napovedana je bila tudi goriška pevka Tish, ki pa se je morala zaradi bolezni odpovedati nastopu. K uspehu večera so prispevale še izjemne vokalistke skupine Ladybugz, ki jo sestavljajo Nastja Vodenik, Katja Kovačič in Ana Marčun. Vse nastope je »suvereno« in dovršeno spremljal dvajsetčlanski orkester Big Band Nova iz Nove Gorice, ki je bil razdeljen la pihalni in rokerski del. Glasbeni ansambel je za to priložnost vodil mladi dirigent Blaž Pahor.

Posrečena je bila tudi scenska ureditev z domiselno namestitvijo glasbenikov ter postavitvijo stopnic, po katerih so na prizorišče prihajali pevci. Manjkalo ni niti dimnih efektov in sneženja, ki je pričaralo božično vzdušje.

Uvodoma je publiko pozdravil predsednik Kulturnega doma, Igor Komel. Projekt Go-Gospel je po njegovih besedah poskus, da bi na prireditve v Gorico privabili tudi Novogoričane in obratno. Posebno zahvalo je izrekel Zadružni kraški banki Trst Gorica, ki je podprla koncert. Navzoče je pozdravila tudi direktorica novogoriškega Kulturnega doma, Pavla Jarc, ki je podčrtala, da so podobni dogodki odlična popotnica za leto 2025, ko bosta Gorici na očeh vse Evrope. Pozdravil je še predsednik ZKB Adriano Kovačič, ki je izpostavil namen banke, da podpre nekatere pomembne dogodke, obenem pa je izrekel voščila vsem navzočim.

Sledil je lepo zasnovan koncert, v katerem je publika uživala in sodelovala. V prvem delu so ob spremljavi orkestra Big Band Nova prizorišče zasedli pevec Matjaž Kumelj in vokalistke Ladybugz; uprizorili so pravi šov svetovno znanih božičnih napevov iz žanra swinga in jazza. Čudovito so izzvenele pesmi, kot so Beautiful Day, Let is snow, Jingle bells, Santa Claus is coming to town, ... V drugem delu sta nastopili pevki Tatjana Mihelj in Nuša Derenda. V duetu z Matjažem Kumljem je Tatjana Mihelj najprej zapela znano White Christmas, sama pa še nekaj pesmi, med katerimi tudi Ples v dežju, s katero je pred dvema letoma zmagala na festivalu v Portorožu. Dodala je še pesem Žarim, ki bo »uradno« izšla spomladi 2024. S svojo živahnostjo in energijo je dvorano na noge spravila Nuša Derenda z pesmimi, kot so Holy night, Energy, idr. V zaključku sta lepo izzveneli tudi Allways on my mind nepozabnega pevca Elvisa Presleya in znana slovenska Silvestrski poljub, ki so jo kot »bis« zapeli vsi pevci in še dvorana zraven. Koncert je posnela ekipa Rai, po televiziji ga bodo predvajali januarja.

V četrtek še Freevoices

Na koncu so prireditelji povabili še na drugi koncert Go-Gospel, ki bo v Kulturnem domu v Novi Gorici v četrtek, 14. decembra, ob 20. uri. S koncertom Carry the light bo nastopila skupina Freevoices iz Koprivnega.