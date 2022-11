Z grofovim panetonom do restavriranja dragocene pisalne mize

Fundacija Coronini Cronberg in slaščičarna L’oca golosa sta se že šestič povezali za izvedbo projekta Grofovega panetona. Kot vsako leto bodo s prodajo financirali restavriranje enega izmed kosov Coroninijeve dediščine.

V osrednji dvorani Palače Coronini so včeraj predstavili letošnjo izvedbo. Goriški župan in predsednik Fundacije Coronini Cronberg Rodolfo Ziberna je poudaril, da se tudi v tem primeru povezujeta dve ustanovi, ki delata na vrhunskem nivoju na svojih področjih. Slaščičarna L’oca golosa je na državni ravni že požela marsikatero priznanje, grofov paneton pa je lansko leto podrl vse prejšnje rekorde, saj so prodali približno 700 kosov. »Kar nekaj podjetij ga je nakupilo za svoje zaposlene, po zaslugi tujih izpostav pa je grofov paneton prišel celo do Belgije, Holandske in Španije,« je včeraj povedal Federico De Luca, solastnik slaščičarne.

Šesta izvedba projekta Grofovega panetona bo namenjena restavriranju dragocene pisalne mize iz leta 1698. Izrezljan in bogato okrašen kos pohištva ima celo podpis holandskega izdelovalca, za okras pa so uporabili kompleksno tehniko Boulle, ki predvideva uporabo medenine in ščita želv. Ni znano, kako je pisalna miza prišla v last družine Coronini, v palači pa je več tovrstnih kosov pohištva. Ta pa je zdaleč najbolj dragocen, je poudarila odgovorna za razstave in kulturne dejavnosti fundacije, Cristina Bragaglia. »Če tovrstne pisalne mize, okrašene s tehniko Boulle, v Italiji sploh obstajajo, jih je zelo malo,« je povedala. Na Holandskem, od koder je tudi ta »doma«, pa so bolj pogoste. V prejšnjih letih so dela, restavrirana s prispevkom grofovega panetona, postavili na ogled v razstavi naslednje pomladi. Tokrat ne bo tako, saj bo za restavriranje te mize težko napovedati časovnico, je razložila restavratorka Elisabetta Ceccaroni. »Moj poseg bo temeljil na utrditvi lesene strukture ter restavriranju okrasnih elementov, ki jih je čas kar hudo poškodoval,« je povedala. Po njenih besedah je okrase nedvomno naredil zelo talentiran in izkušen obrtnik, leseno strukturo pa je naredila druga oseba, ki je bila nekoliko manj spretna. Les se je v teku stoletij posušil in skrčil, okrasi iz medenine in želvinega ščita pa se niso premaknili. Pisalna miza bo torej ponovno zaživela v vsej svoji lepoti tudi po zaslugi nakupa božične sladica. Grofov paneton izdelujejo z drožmi in moko antičnih pšenic, ki jo proizvajajo v sklopu sporazuma med proizvajalci iz FJK.