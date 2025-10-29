Z lažnimi gradbenimi deli nezakonito pridobili skoraj 28 milijonov evrov

Finančni policisti iz Coma in iz Gorice so odkrili večjo goljufijo pri koriščenju t.i. 110-odstotnega gradbenega superbonusa. Podjetje iz kraja Lomazzo pri Comu je lažno prikazovalo izvedbo gradbenih del, pri čemer si je pridobilo davčne kredite v višini skoraj 28 milijonov evrov. Finančni policisti so o podjetju posumili zaradi izjemnega porasta prometa, ki se je od petih milijonov evrov v nekaj letih povečal na več kot 75 milijonov evrov.

Med preiskavo, ki se je začela leta 2023 in so jo opravili pri 137 naročnikih gradbenih del, so finančni policisti ugotovili, da podjetje prikazanih del pogosto ni opravilo ali da jih je opravilo le delno. Pri nezakonitem poslu je sodelovalo tudi pet strokovnjakov, ki so izdajali lažna potrdila o opravljenih delih.

Finančni policisti so dvema osebama in več podjetjem zasegli denar v gotovini, premoženje in lažne davčne kredite. Upravitelja dveh podjetij in ostale strokovnjake, ki so sodelovali pri goljufiji, so ovadili.