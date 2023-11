Z nežnim srcem o uporu

»Milena Olip družinsko in družbeno zgodbo o uporu človeka in manjšinskega ljudstva za obstoj predstavi z navdahnjenim in dobro uglašenim tkanjem sicer klasičnih pripovednih postopkov spominskih pripovedi, arhivskih utrinkov in rekonstrukcije zgodovinskega dogodka. Predvsem pa s srcem in poezijo, ki sta velikokrat spregledani temelj pristnih uporov. S tistim nežnim slovenskim srcem, ki se znova zdi, da se je najbolj ohranilo zunaj Slovenije,« je o filmu Sine Legibus po poteh 1976, ki je bil na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc v Mariboru leta 2018 nagrajen kot najboljši film, zapisala žirija. Taisti film se bo danes, 23. novembra, ob 17.30 zavrtel v goriškem Kinemaxu, kamor na povabilo Kinoateljeja prihaja tudi režiserka Milena Olip.

71-minutni zgodovinski kalejdoskop gledalca vodi skozi spomine 105-letne Mice Olip, ki ga popelje v dvojezično južno Koroško leta 1976. Prinaša edinstven vpogled v obdobje, ko se je slovenska narodna skupnost odločila za bojkot preštevanja na Koroškem, ki naj bi bilo podlaga za postavitev dvojezičnih krajevnih napisov. Biografski in zgodovinski dokumentarec, ki je ugledal luč leta 2018, spodbuja razmislek o manjšinskih vprašanjih in spodbuja dialog med dvojezičnimi skupnostmi. Projekcija filma v Gorici tako ne bo le filmski dogodek, temveč tudi priložnost za razmislek o kulturni identiteti v manjšinskih skupnostih. Spraševali se bomo, kako so se dogodki leta 1976 odražali na slovenski narodni skupnosti na Koroškem ter kako so te izkušnje sooblikovale zgodovino.

Dogodek bo potekal v sklopu predstavitve filmov o slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem. V soboto, 25. novembra, ob 18. uri bosta v Špetru srečanje pomenu šolstva za ohranjanje jezikovne in kulturne identitete in projekcija filma Izginjanje Andrine Mračnikar. Slednji bo v nedeljo ob 18. uri na ogled tudi v kinu Super v Trstu.