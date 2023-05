Z okrepčevalno postajo pomagali tekačem

Goriški športniki in športni delavci društev, ki so včlanjena v Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, so se v soboto, 6. maja, izkazali pri upravljanju edine okrepčevalne postaje v Italiji v sklopu mednarodnega ultramaratona Ultra trail Vipava Valley, ki je s svojo najdaljšo progo – Emperor – prispel vse do Gorice.

Skupno se je na vseh progah vipavskega ultramaratona zbralo približno 1800 udeležencev iz več kot 30 držav. 93 tekačev se je odločilo za najdaljšo 170-kilometrsko progo Emperor, ki je oplazila središče Gorice (Travnik, Raštel) in goriški grad. Med 7.30 in 22. uro so tekače v grajskem naselju s hrano, pijačo, nasmehom in prijetno besedo sprejemali goriški Slovenci, člani društev Val, Sovodnje, Soča, Mavrica, Olympia, Dom, Naš prapor in Vipava, tako da so se nekateri izmed udeležencev spraševali, ali so sploh že prispeli v Italijo.

Med soorganizatorji ultramaratona je bila poleg ZSŠDI tudi Občina Gorica. V dopoldanskem času je stojnico slovenskih društev obiskal tudi goriški občinski svetnik s pooblastilom za šport Giulio Daidone. Podjetje Irisacqua pa je postavilo ob pitniku pod gradom posebno strukturo s pipami za vodo.

Ostale proge – 107-kilometrska Centurion, 58-kilometrska Gladiator, 30-kilometrska Legionar, 15-kilometrska Asterix, 11-kilometrska Castra City Run in Obelix (tek med vinogradi) – so potekale izključno v Sloveniji. Na čezmejni progi Emperor so prva tri mesta na absolutni lestvici zasedli Anže Sobočan (Slovenija), Andi Mamic (Slovenija) in Johan Fernandez (Francija), med ženskami pa Esther Fellhofer (Avstrija), Cornelia Oswald (Avstrija) in Slovenka Nataša Robnik.