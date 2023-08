Z osličkom do nagrade

Kamišibaj Sz nu peščicu puopra, ki ga je iz doberdobske ljudske o osličku v edinstveno japonsko obliko pripovedovanja zgodb priredila Katerina Ferletič, se je na mednarodnem festivalu Beli delfin v Piranu uvrstil na odlično tretje mesto. Na prireditvi, ki je potekala od 17. do 20. avgusta, so kamišibajkarji in kamišibajkarice iz različnih držav odigrali skoraj 50 predstav: med tistimi, ki so publiko najbolj pozabavale, je bila že omenjena ljudska iz Doberdoba, kar je za Katerino Ferletič, izkušeno vzgojiteljico in navdušeno kamišibajkarico z Goriškega, še eno lepo priznanje.

Bogat program in tečaj

Piranski festival je največji evropski festival kamišibaja. Program, je povedala Ferletičeva, ki se ga je udeležila že šestič, je bil tudi tokrat zelo bogat. V štirih dneh so se na treh lokacijah – v Križnem hodniku Minoritskega samostana, na Židovskem trgu in v Mediadomu Pyrhani - zvrstile najrazličnejše predstave za družine in odrasle, ki so jih poleg slovenskih kamišibajkarjev izvedli tudi gostje iz tujine, tokrat iz Srbije, Italije in Japonske. Festival je odprl slavnostni gost, japonski veleposlanik v Sloveniji Hiromichi Matsushima. Poleg predstav so za nastopajoče kamišibajkarje, ki jih je bilo okrog dvajset, priredili tudi mojstrski tečaj. Masterclass so vodili strokovnjaki iz Italije, Chicco in Betty Colombo ter Fuad Aziz, Kurd, ki živi v Firencah.

Nagrado občinstva Beli delfin sta ob Ferletičevi prejela Silva Karim (2. mesto) in Joža Žuna (1. mesto), nagrado kamišibajkarjev Morigenos pa Vanja Kretič in Boštjan Oder (1. mesto in posebno priznanje Pogled od zunaj), Breda in Darko Kočevar (2. mesto) ter Maruša Pušnik in Kristina Lindav (3. mesto).

Katerina Ferletič je s humorno predstavo o osličku že nastopila na lanskem slovenskem festivalu kamišibaja v Črnomlju. Nanj, pravi, se bo vrnila tudi letos septembra, in sicer s pedagoškim kamišibajem Milka in pošast, ki pripoveduje o otroških težavah pri obvladovanju čustev.