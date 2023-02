Z ukradenim avtom na vso moč po mestu

Z ukradenim avtom so drveli po Tržiču, mimoidoči pa jih je opazil in obvestil karabinjerje. Ti so jih nato zasledili in prijavili.

Trije mladeniči so prejšnji ponedeljek, 13. februarja, vozili na vso moč po Ulici Timavo v Tržiču. Karabinjerji so bili obveščeni o prehitri vožnji, njihovo pozornost pa je pritegnil avtomobil, ki so ga pri tem uporabljali. Šlo je za avto tipa Peugeot 208: še isto jutro je petdesetletni domačin prijavil njegovo izginotje izpred lastnega doma karabinjerjem v Ronkah. Možje postave so si v civilnih oblekah takoj ogledali avtomobil, ki je bil parkiran v Ulici Timavo, in ugotovili, da je šlo prav za ukradeno vozilo.

Kmalu zatem so opazili tri mladeniče, ki so vstopili v avto in oddrveli proč. Patrulja jim je ukazala, naj se ustavijo, vendar voznik tega ni upošteval; kolegi so karabinjerjem prišli na pomoč, tako da so kmalu ustavili nepridiprave. Ti so izstopili iz avta in zbežali peš, vendar so jih karabinjerji kmalu ujeli in jih prijavili, avto pa vrnili lastniku.