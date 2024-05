Z univerzalnostjo glasbe in lepoto brišejo meje

Več kot 150 glasbenikov, 37 koncertov, 25 občin, 4 države. Letošnja, že 26. edicija mednarodnega glasbenega festivala Nei suoni dei luoghi (V zvokih krajev), bo med 7. junijem in 5. decembrom tako kot v prejšnjih letih ponudila ljubiteljem kakovostne glasbe pestro izbiro dogodkov, ki jih bodo gostili na posebnih in sugestivnih prizoriščih v Furlaniji - Julijski krajini, Sloveniji, Avstriji in celo v Estoniji. Na poti približevanja novogoriško-goriški Evropski prestolnici kulture 2025 so se namreč povezali z estonskim mestom Tartu, ki letos nosi ta naslov, in v program vključili cikel koncertov z naslovom Od Tartuja 2024 do GO! 2025.

Festival, ki ga prireja društvo Progetto musica s podporo Dežele FJK, Fundacije Friuli, Fundacije Goriške hranilnice in bančnega zavoda Creditfriuli, so predstavili včeraj na goriškem županstvu. Gorica, sta spomnila vodja društva Progetto musica Loris Celetto in občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, je namreč vodilna občina v projektu in bo gostila štiri koncerte. Prvi, ki bo hkrati tudi uvedel festival, bo v petek, 7. junija, na letališču na Rojah, točneje v hangarju Gleiwitz. Na sporedu bo »video-opera« An Index Of Metals, delo preminulega goriškega skladatelja Fausta Romitellija. Z dogodkom se želijo pokloniti Romitellijevemu talentu, prispevati k njegovi prepoznavnosti in hkrati ponuditi publiki nenavadno, veččutno srečanje s sodobno glasbo. »Zame je bil Romitelli pravo odkritje, s katerim bomo še obogatili program EPK in navezali stike s pomembnimi partnerji. Romitellijevo glasbo bomo skušali ponesti tudi v Ljubljano in na Hrvaško, prevesti njegov življenjepis v slovenščino in ga uvrstiti v seznam osebnosti, ki so zaznamovale ta čezmejni prostor,» je dejal Stojan Pelko, vodja programa Zavoda GO! 2025, ki sodeluje pri junijskem koncertu. Zanj se je zavzela tudi Dežela FJK: kot je povedala Anna Del Bianco iz Urada za kulturo in šport Dežele FJK, so letališče najprej omenili za šalo, naposled pa so sprejeli izziv in sklenili, da koncert res priredijo v hangarju. »Gre za inovativen dogodek, ki je primeren za vse generacije,» je poudarila.

Celoten program je na voljo na spletni strani www.neisuonideiluoghi.it.

