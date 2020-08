Z vodenimi sprehodi bodo odkrivali obmejne identitete

Multimedijski festival In/Visible Cities se ta konec tedna seli v Gorico. Na festivalu, ki ga prireja združenje 4704, bodo umetniki odkrivali obmejne identitete. Od jutri, 28. avgusta, do nedelje, 30. avgusta, prirejajo vodene sprehode na prostem, preko katerih bodo udeleženci spoznavali Gorico, njene značilnosti in zgodovino.

Zgodaj zjutraj se bo mogoče udeležiti pohoda "Piazza della solitudine_Promenade": zvočni posnetki bodo udeležence vodili po mestnih ulicah od Ljudskega vrta do Trga Evrope - Transalpina. Popoldne je na programu "Gorizia Memory Experience". Potujoča prireditev, ki si jo bo mogoče ogledati na mobiju ali tablici z uporabo slušalk, bo odkrivala zgodovino mesta in obmejnega prostora ter analizirala sobivanje dveh kultur. Po goriških ulicah bo zaživel tudi prvi italijanski čezmejni muzej na prostem: preko dvojezične interaktivne poti "Topografie della memoria", ki jo bodo sestavljali interaktivni železni totemi, bodo udeleženci odkrivali zgodovinske dogodke, ki so zaznamovali širšo goriško okolico od fašizma do vzpostavitve meje. Festival se bo naslednji teden nadaljeval v Gradišču, 12. in 13. septembra pa v Občini Devin - Nabrežina. Dodatne informacije in urniki so na voljo na spletni strani www.invisiblecities.eu.