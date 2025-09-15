Z vseh strani obsodili napad na novinarja RAI za FJK

V krajevni in širši javnosti močno odmeva napad na novinarja deželne mreže RAI za Furlanijo - Julijsko krajine Maurizia Mervarja. V soboto popoldne ga je med protestom proti vojni v Palestini pred tovarno Leonardo v Ronkah približno deset ljudi obkolilo in preprečilo, da bi se kamorkoli premaknil. Dalj časa naj bi ga obrekovali in zmerjali, češ da je suženj sionizma. Shoda se je udeležilo več sto predstavnikov raznih društev in organizacij teh drugih posameznikov.

Izrazi solidarnosti množično prihajajo tako iz desnega kot iz levega političnega tabora. Dogajanje je obsodila sama italijanska državna radiotelevizija RAI, ki je v uradnem sporočilu izrazila, da gre za žalitev novinarskega dela.