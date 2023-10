Z zastavo Go!2025 med top 10 na Barcolani

Jadrnica Barraonda, ki med drugim uradno predstavlja Evropsko prestolnico kuture Gorica - Nova Gorica - Go!2025, je na cilj prijadrala na visokem 7. mestu. Tržaška-goriška posadka (sicer brez slovenskega jadralca) je bila tako visoko že leta 2019, ko je bilo prav tako malo vetra. Jadrnica, 11,98 metrov dolga, je namreč zelo dobra v lahkem vetru: »Začeli smo tam, kjer ostale konkurenčne jadrnice, kjer je razdalja do prve boje najkrajša. Sprva smo se borili tudi proti tistim, ki so si še pomagali z motorjem, nato pa vednarle zajadrali in se oddaljili od množice jader. Napredovali smo do 5. mesta, v nekem trenutku smo bili morda celo tretji. A smo tudi z letošnjo uvrstitvijo zelo zadovoljni,« je povedal kramar, Tržačan doma pri Svetem Jakobu, Franco Ferluga.

Jadrnica, v lasti Lucia Provvidentija, je bila na trofeji Bernetti tretja. Podpira jo več pokroviteljev, tudi iz Slovenije.

Zelo verjetno bo na koncu šesta, če bodo potrdili diskvalifikacijo hrvaške Fatamorgane.