Z znamko Brdalicious za celoletni turistični produkt

Na destinaciji Brda spet ponujajo nekaj novega. Oblikovali so skupen koncept, ki pod okriljem znamke Brdalicious po vzoru dobrih domačih in tujih praks združuje ponudnike briške kulinarike. Cilj je vzpostaviti celoletni produkt, ki bo privabil domače in tuje goste ter bo predstavljal dodano vrednost tako za destinacijo kot za turistične ponudnike, ki znotraj nje delujejo. Pobudi se zaenkrat pridružuje osem gostincev, pričakujejo, pa jih še več.

Pod žarometi je torej briška kulinarika, ki se opira na bogato tradicijo, zato so pod eno streho povezali ponudnike lokalnih briških dobrot. Oblikovali so sodobno celostno grafično podobo, ki odraža vsebino novega kulinaričnega produkta. »Razdelili smo ga na podprodukte, vezane na sezone, v katerih so na voljo sveže, tipične lokalne sestavine, ter na posebne dogodke, od kolin do trgatve. Briška kulinarika je namreč atraktivna vse leto, saj je sezonska in lokalna, zato želimo v samo središče zgodbe postaviti različne kulinarične mojstrovine, ki delujejo povezovalno ter so temeljni gradniki celovite briške kulinarične ponudbe,« pojasnjujejo na briškem Zavodu za kulturo, turizem, šport in mladino.

Ponudbo v pomladnih mesecih začenjajo z dvomesečnim ciklom posebnih krožnikov, ki vsebujejo briške jedi iz divjih poganjkov. Vsak od ponudnikov bo pripravil vsaj en krožnik, ki temelji na tipični briški jedi, kot so bela polenta, jajčna jed, krompirjevi njoki, in hkrati vsebuje divje poganjke. Tipične briške jedi s sezonskimi lokalnimi pridelki bodo sicer rdeča nit njihovih krožnikov čez celo leto. Izpostavljali pa bodo tudi posebnosti, ki so vezane na posebne praznike, kot so npr. briške fulje ob veliki noči.