Hrvaški duo postregel s pravim glasbenim doživetjem

V mirni oazi med vinogradi je Piccolo Opera Festival poskrbel za večvrstne poslastice. V Vili Russiz v Koprivnem je publiko v petek sprejela degustacija v režiji kuharske mojstrice Chiare Canzoneri, ki letos sodeluje pri raznih festivalskih dogodkih z vrednotenjem »okusov« dežele. V dvorani pa je gledalce pričakal hrvaški duo, ki ga sestavljata pianist Božidar Vlašić in mezzosopranistka Josipa Gvozdanič, zmagovalka lanskega tekmovanja Seghizzi v komornem petju. Mlada pevka se uveljavlja na hrvaških opernih odrih in je s svojo osebno glasbeno »vizitko« na recitalu pokazala tudi s programskimi izbirami, da ni samo tehnično dovršena in zrela solistka, ampak da je poleg opernega področja zelo prepričljiva in kultivirana interpretka komorne literature.

Vpogled v manj poznana dela

Spored je ponujal nekaj dragocenih priložnosti za spoznavanje bolj redko izvajanih del, kot so v prvi vrsti samospevi iz zbirke poljskih pesmi Frederica Chopina. Gre za skladbe, ki jih skladatelj ni izdal, saj so spadale v njegovo bolj zasebno sfero, a ravno zaradi tega, z živimi barvami, kontrastnimi atmosferami in ljudskim prizvokom ponujajo bolj celovit pogled na ustvarjalnost slavnega klavirskega mojstra. Med redkosti je spadal tudi slovanski melos samospevov Franja Lučića, pri katerih je pevka potrdila svojo sposobnost posredovanja dramaturgije skladb, kar je bilo jasno že od prvih not koncerta, ko je z odlično izgovorjavo podala triptih Ophelia Lieder Richarda Straussa po Shakespearju.