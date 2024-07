Dobro vzdušje pod števerjanskimi borovci

Po včerajšnjem uvodnem večeru, na katerem je za glasbo v živo poskrbel ansambel Slovenski zvoki, bo danes med Borovci v Števerjanu na sporedu tekmovalni del 52. festivala narodno-zabavne glasbe. Dogajanje se bo začelo ob 18. uri. Na tekmovanje so se prijavili ansambli Direkt, Občutek, Zaplet, Grešni Muzikanti, Kvinta, Briški kvintet, Istrski fantje in ansambel Gašperja Mirnika. Obratovale bodo tudi stojnice s pečenim piščancem, mesom na žaru in palačinkami ter bogatim izborom vin krajevnih proizvajalcev.