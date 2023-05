Za avtorsko delo v sklopu festivala Amidei bo nagrajen Marco Bellocchio

Nagrado za avtorsko delo v sklopu filmskega festivala Amidei bo letos prejel italijanski režiser Marco Bellocchio. Nagrada je ena izmed treh, ki jih vsako leto podeljuje združenje Amidei v sklopu istoimenskega festivala. Na prejšnjih edicijah so za avtorsko delo med drugim bili nagrajeni Ken Loach, Carlo Verdone, Wim Wenders, Mario Martone, Margarethe von Trotta, Jean-Pierre in Luc Dardenne, Pupi Avati in Michel Hazanavicius.

V sklopu letošnje, 42. nagrade za najboljši scenarij Sergio Amidei, bo priznanje za originalno in avtorsko razpoznavno filmsko kariero prejel režiser Marco Bellocchio, rojen leta 1939 v Emiliji-Romanji. Njegov film-nadaljevanka Esterno notte, ki obravnava ugrabitev in umor Alda Mora, je pred kratkim prejel dve nagradi David di Donatello za najboljšo režijo in najboljšega glavnega igralca (Fabrizio Gifuni). Njegov zadnji film Rapito pa se bo te dni potegoval za nagrade na festivalu v Cannesu. Bellocchio je svojo filmsko kariero začel s filmom I pugni in tasca (1965), ki je še danes priznan kot eden najboljših filmskih prvencev in eden najboljših italijanskih filmov nasploh.