Za ceste in kolesarske steze na Goriškem skoraj 11 milijonov

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo namenila skoraj 11 milijonov evrov za obnovo cestnega in kolesarskega omrežja, ki ga upravlja Deželni zavod za upravno decentralizacijo iz Gorice. »Gre za izredna vzdrževalna dela, ki so nadvse nujna v vidiku Evropske prestolnice kulture leta 2025,« je povedal odgovorni za infrastrukture v deželni vladi Graziano Pizzimenti, potem ko je deželni odbor sprejel sklep, s katerim namenja 10,7 milijona evrov za izboljšanje cestne in kolesarske infrastrukture, ki bo seveda nujno potrebna za turiste in prebivalce FJK v luči dogodkov Evropske prestolnice kulture leta 2025.

Sredstva je deželna uprava že namenila v julijskem rebalansu proračuna, namenjena pa so za dela, ki bi se morala po podrobni časovnici zaključili do leta 2024. Približno štiri milijone evrov bodo uporabili za modernizacijo cest na desnem bregu Soče. Med temi so vse povezave med Gorico, Brdi in slovensko stranjo ter mejni prehodi. Omenjeno infrastrukturno omrežje se razteza po več občinah, ki imajo na svojem ozemlju tudi turistične in kulturne točke, kot so kostnica na Oslavju, Ara Pacis v Medei, grad v kraju Spessa itd. Podobno vsoto bodo vložili tudi v izboljšanje varnosti cestnega omrežja na levem bregu Soče, torej na cestah, ki povezujejo Gorico, Kras, Gradež in druge kraje. Med turističnimi in kulturnimi destinacijami v tem delu dežele so naravni rezervati Doberdobskega in Prelosnega jezera, goriški Kras in sledovi prve svetovne vojne, kostnica v Redipulji, naravni rezervat Otoka Cona, zgodovinske in arheološke poti v Gradežu in Ogleju, Škocjanu in Tržiču. Deželna vlada je dalje namenila še 1,5 milijona evrov za izredno vzdrževanje cestišča deželne ceste št. 27.