Za cesto do centra Gradina okolju prijazno tlakovanje

V pričakovanju na objavo razpisa za upravljanje gostinskega obrata v sprejemnem centru Gradina je doberdobska občinska uprava našla rešitev za izboljšanje dostopa do objekta, ki je po besedah župana Petra Ferfoglie »inovativna in okolju prijazna«.

Prejšnji teden so se začela vzdrževalna dela na makadamski cesti, ki vodi do centra in je v zadnjih letih povzročala veliko težav zaradi nastajanja velikih luž in lukenj ob deževju. Na predlog vodje občinskega tehničnega urada Mateja Klanjscka je bila izbrana nova vrsta tlakovanja, sestavljena iz kamnov in lokalno pridobljenega materiala, ki bo ustrezno vezan. Ta rešitev bo zagotovila večjo odpornost in trajnost v primerjavi s klasično makadamsko cesto, hkrati pa gre za poseg, ki je malo invaziven in se odlično zlije z naravnim okoljem. Ob priložnosti vzdrževalnih del so izvajalci pripravili tudi potreben sistem za javno razsvetljavo in povezavo z optičnim vlaknom.

S tem projektom želi občina izboljšati dostopnost do sprejemnega centra Gradina, hkrati pa ovrednotiti območje ter obiskovalcem zagotoviti varnejšo in prijetnejšo izkušnjo.