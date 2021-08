Za domače varnostne ukrepe na voljo prispevki goriške občine

Kdor je ali bo v letošnjem letu svoj dom opremil s protivlomnimi vrati, rešetkami za okna, nadzornimi kamerami ali alarmno napravo, se bo lahko prijavil na razpis, na podlagi katerega bo goriška občina delila prispevke za naštete varnostne ukrepe.

Kot že v prejšnjih letih bo občina dodelila do največ 4000 evrov prispevka. Prispevek bodo lahko prejeli goriški občani, ki so oz. bodo za naložbo v večjo varnost svojih nepremičnin poskrbeli med 1. januarjem in 30. septembrom letošnjega leta; višina prispevka bo različna glede na značilnosti nepremičnine. V nekaterih primerih bodo krili do 60 odstotkov stroškov, medtem ko bo prispevek znašal največ 4000 evrov. Prispevka ne bodo prejeli občani, ki bodo v povečanje varnosti vložili manj kot tisoč evrov. V primeru stanovanjskih blokov bodo krili do 60 odstotkov stroškov, pri čemer bo prispevek znašal od 600 do največ 2400 evrov. Na razpis se bodo lahko prijavili občani, ki vsaj pet let bivajo v goriški občini in so lastniki stanovanj oz. hiš. Prispevek bo mogoče zaprositi tudi za povečanje varnosti verskih objektov, trgovin, obrtnih delavnic, pisarn in industrijskih objektov. Za vsako nepremičnino bo mogoče vložiti le eno prošnjo.