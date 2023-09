Za druženje in nova znanja ni nikoli prepozno

Večinoma ženska in radovedna publika se je v soboto zbrala na dvorišču Kulturnega doma Jožefa Češčuta, da bi spoznala projekt Vsi za enega, eden za vse, ki ga bo od oktobra vse do decembra 2024 izpeljala sovodenjska občina. Projekt, preko katerega bodo ponujali razne aktivnosti, delavnice in predavanja za starejše osebe, je Občina uspešno prijavila na deželni razpis za boj proti osamljenosti.

V soboto je navzočim program predstavila odbornica Alenka Florenin, nato so se udeleženci preizkusili v nekaterih aktivnostih: na prvem srečanju so bili na voljo balinanje, namizne igre, ustvarjalna delavnica kvačkanja in sproščujoče barvanje mandal. Najprej pa so udeleženci izkusili glasbeno dejavnost, in sicer petje ob harmoniki, na katero je tokrat igral ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli. »Preko različnih dejavnosti ponujamo občanom možnost, da preživljalo čas na kvaliteten način in se srečujejo v novih krogih,« je povedala odbornica Florenin.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.