Za EPICenter imajo tudi »plan B«

Evropska prestolnica kulture je projekt, od katerega si na obeh straneh slovensko-italijanske meje veliko obetajo. Prinesel naj bi potreben preboj, razvojni pospešek, ki ga potrebujeta tako Nova Gorica kot Gorica. Obenem pa je to tudi projekt, ki na meji, nekoč veliki ločnici med Vzhodno in Zahodno Evropo, želi zaceliti stare rane, ki želi dati glas malemu človeku in njegovemu doživljanju prostora in zgodovine. Pogovor z nedavno imenovano direktorico javnega zavoda GO! 2025, zgodovinarko Kajo Širok, odstira nekaj ključnih pogledov na projekt EPK, ki ga bo v letu 2025 izvajala Nova Gorica v sodelovanju z Gorico, vključeval pa bo širši prostor na obeh straneh meje.

Projekt Evropske prestolnice kulture se bo odvijal v tako imenovanem EPIC okolišu, ki vključuje obmejno območje vzdolž Kolodvorske poti – od Mostovne v Solkanu, mimo mejnega prehoda Erjavčeva, do Vile Rafut in goriškega gradu v Gorici. Gre za prostor, v katerem se bodo odvijale t. i. mehke vsebine projekta. »Kar se tiče infrastrukture, so znotraj bid booka oz. prijavne knjige prijavljene tri stvari, ki morajo biti uresničene do leta 2025: obnova Vile Rafut – najprej se bo začela obnova parka, druga je Vila Louise v Gorici - tu je seveda tudi goriški grad, ki se že obnavlja in pripravlja na dodatne vsebine – kot tretja pa je nova stavba, EPICenter, ki naj bi zaživela na meji in naj bi utelešala zgodbe 20. stoletja iz perspektive ljudi, ki v tem prostoru živijo, in gradila novo kulturno vsebino tega prostora in seveda turistično ponudbo,« pojasnjuje Kaja Širok.

Želja snovalcev projekta je, da bi EPICenter stal neposredno na meji, pol na slovenski in pol na italijanski strani, vsebina pa bi bila vezana tako na italijansko kot na slovensko zgodovinopisje. »Želimo si, da bi skupaj kreirali evropski prostor spominjanja, ki temelji predvsem na spominjanju družinskih zgodb, malega človeka, mešanih zakonov. Torej ne na kakšen način se je pisala zgodba iz vrha navzdol, temveč na kakšen način so jo naši predniki v prostoru realno živeli,« pravi sogovornica.Če EPICenter v taki obliki zaradi prevelikih administrativnih ovir ne bo pravočasno uresničljiv, bo treba poseči po »planu B«, ki predvideva možnost umestitve načrtovanih vsebin EPICentra v skladišča Slovenskih železnic vzdolž Kolodvorske poti.