»Za glasbo ni nikoli prezgodaj in niti prepozno«

Vzporedno s šolskim poukom se za male in velike glasbenike v jeseni začne tudi glasbeno šolsko leto. Letos je živžav mladih glasbenikov spet preplavil goriške glasbene šole s 15. septembrom, ko sta se lotila z delovanjem Glasbena matica in Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel.

V prvi polovici septembra so potekali tudi dnevi odprtih vrat, med katerimi so si otroci lahko ogledali šolske prostore, poskusili raznorazna glasbila in spoznali učitelje. Za vpisovanje v novo glasbeno šolsko leto je še nekaj časa, sporočajo iz glasbenih šol.

Za vpis je še čas

»Predvsem tisti otroci, ki so na prehodu in začenjajo z novo šolo, radi počakajo za vpis,«razlaga ravnateljica SCGV Emil Komel Alessandra Schettino. Dokončnih podatkov o vpisih še nimajo, saj je čas za vpisovanje na redne tečaje tja do polovice oktobra. »Nekateri morajo še preveriti, ali lahko šolske urnike in urnike drugih dejavnosti uskladijo z glasbeno šolo, in se bodo vpisali v naslednjih tednih,« za Primorski dnevnik pove ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli. Vsekakor so bili z obiskom na dnevu odprtih vrat v Gorici zelo zadovoljni. Glasbena matica je dan odprtih vrat organizirala tudi v Špetru, Trstu, Dolini in na Opčinah.

»Kakor običajno smo najprej predstavili vsa glasbila. Potem so lahko otroci v spremstvu staršev poskusili instrumente in skušali razumeti, kateri jim najbolj ugaja,«pravi ravnatelj in dodaja, da je bilo opaziti zanimanje za čisto vsa glasbila. V glavnem se v goriški glasbeni šoli vpisujejo predvsem otroci z Goriške, nekateri pa prihajajo tudi iz Slovenije. »Tu pa tam se opaža demografski padec, vendar ohranjamo neko stalnico,«razlaga Figheli. To potrjuje tudi Alessandra Schettino, ki prav tako še nima dokončnih številk za letošnje glasbeno šolsko leto. Šola Komel pa bo tudi letos gotovo štela nad 300 vpisanih učencev. »Letos sem tudi opazila na prehodu med dvema šolskima letoma na splošno manj izpisov,«ugotavlja ravnateljica. V prvih tednih pouka so predstavniki glasbene šole tudi obiskali vse slovenske šole na Goriškem.

Radi igrajo tudi v skupini

Klavir, kitara in tolkala ostajajo najbolj popularna glasbila. »Imamo tudi zelo velik razred harf, skupno štejejo naše šole med Trstom in Gorico preko 25 harfistov. Gre za krasno glasbilo, ki pa je kar precej zahtevno,« pravi Manuel Figheli. Ponekod, sicer to velja predvsem za Benečijo, deloma pa tudi za Goriško, je veliko povpraševanja po harmoniki in glasbilih narodnozabavne glasbe. Kljub temu, da ima šola v Gorici dva sedeža, v KBcentru in v Trgovskem domu, morajo vsako leto dobro uskladiti urnike, saj so s prostori kar na tesnem, še pove ravnatelj.

Tudi na šoli Komel veljata za zimzelena instrumenta kitara in klavir, ob teh pa je vsako leto visoko povpraševanje po električni in bas kitari ter tolkalih. Veliko zanimanja je tudi za trobila in pihala. Znotraj glasbene šole deluje tudi pihalni orkester, ki je nastopil na številnih dogodkih, med katerimi nazadnje tudi na odprtju Slovenske vasi na Okusih ob meji. Glasbeniki na splošno cenijo možnost, da lahko igrajo tudi v skupini, ugotavlja ravnateljica.

»Za glasbo ni nikoli prezgodaj in nikoli prepozno,« pravi Alessandra Schettino. Pri SCGVEmil Komel opažajo vse večje zanimanje za predšolsko glasbeno vzgojo za otroke do 36. meseca starosti. Tečaj temelji na metodi Gordon, ki pomaga otrokom, da ob poslušanju glasbe razvijejo prvine ritma, glasbeni posluh in koordinacijo giba. Nato v šoli Komel ponujajo tudi tečaj Domisol za otroke od 3. do 5. leta starosti. »Opazili smo, da otroci, ki obiskujejo tovrstne tečaje, potem z večjo lahkoto pristopijo k učenju glasbila,« še ugotavlja Alessandra Schettino.

Upajo, da EPK ne bo še konec

Tako Glasbena matica kot SCGVEmil Komel sta na različne načine neposredno in aktivno soudeleženi v dogajanje Evropske prestolnice kulture 2025. Glasbena matica je v sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae - Podoba Slovenije organizator mednarodnega festivala Prečkanja/Sconfinamenti. Ob tem pa je sodelovala kot partner pri številnih drugih projektih, koncertih in nastopih. »V sklopu EPK 2025 se sedaj že načrtuje zaključni dogodek, pri katerem, mislim, da bomo tudi soudeleženi,« pravi Manuel Figheli.

Obe šoli sta sodelovali tudi pri projektu #GO2025FENICE, katerega koordinator je Občina Benetke z mnogimi partnerji, med katerimi tudi Zveza primorskih glasbenih šol. »Imamo še druge tri evropske projekte v teku, ki se bodo zaključili do decembra,« razlaga Alessandra Schettino.

Glasba je bila, tako kot kultura, v celem letu EPK 2025 zelo v ospredju, pravi Figheli in doda, da ima le-ta nadvse pomembno vlogo. Alessandra Schettino pa poudarja povezovalno moč glasbe, ki je univerzalni jezik. »Če bi si vse številne dogodke, ki so se zvrstili in se še bodo, od odprtja EPK2025 februarja do zaključka decembra, zamislili brez glasbe, bi gotovo nekaj pogrešali,«razlaga ravnateljica šole Emil Komel, ki bo tudi sooblikovala decembrsko zaključno prireditev. »Seveda si želimo, da z zaključnim dogodkom ne bo vsega konec,« se nadeja Alessandra Schettino.