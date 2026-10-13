Za Kosovelovo nagrado se poteguje 18 avtorjev

Na 4. izdajo Kosovelove nagrade za najboljši literarni prevod iz slovenščine v italijanščino, ki ga prireja Kulturni konzorcij za Tržiško (KKT) s prispevkom Odborništva za lokalno samoupravo, javno upravo, varnost in priseljevanje Dežele Furlanije-Julijske krajine in ZKB Trst-Gorica, je bilo prijavljenih 21 del. Prijave so se uradno zaključile 31. julija.

Projekt, ki sodi med dejavnosti uredniškega odbora KKT-ja, je zabeležil velik odziv, kar potrjuje, da je zanimanje za podobne dejavnosti s strani italijanske in slovenske skupnosti 20 let po prejšnji izdaji še živ. 21 prijavljenih del je ustvarilo 15 avtoric in 3 avtorji z obeh strani meje, nekateri med njimi so celo mladoletni, in so vsebinsko enakomerno razporejena med kategorijami natečaja: proza, poezija in otroška književnost za starostno skupino 0–10 let. Razpisane so tri denarne nagrade v skupni vrednosti 3.000 evrov, torej 1.000 evrov za vsako kategorijo.

»Kosovelova nagrada je del zgodovine Kulturnega konzorcija za Tržiško,« poudarja predsednik Davide Iannis. »Vse od ustanovitve KKT deluje kot uprava, ki spodbuja slovensko kulturo tudi s takimi pobudami. Zato je KKT zelo zadovoljen z doseženim rezultatom udeležbe na natečaju. V času, ko se zdi, da bo umetna inteligenca nadomestila ljudi tudi v sektorjih, kot je prevajanje, naši rezultati nasprotno dokazujejo, da je literarni prevod v resnici ustvarjalno delo, ne mehanično, tako kot pisanje samega dela, in da med ljudmi obstaja veliko zanimanja in strasti za to dejavnost.«

Zlasti slovensko okence KKT-ja kot organizator Kosovelove nagrade se že zdaj aktivno zavzema za utrditev te zgodovinske pobude ter izboljšanje doseženih rezultatov. Že z letošnjo izdajo namreč KKT namerava ponovno oživiti pobudo, ki predstavlja idealni most med italijansko in slovensko skupnostjo, priložnost za medjezikovno in medkulturno srečanje in rast. Strokovna žirija – ki jo sestavljajo Mara Černic, Tatjana Rojc in David Bandelj – že pregleduje prispevke, do konca novembra bo brala besedila in o njih razpravljala.

Podelitev nagrad, na kateri bodo uradno razglašena imena zmagovalcev v posameznih kategorijah in morebitna dela, ki bodo prejela posebno omembo, bo 4. decembra 2026 ob 18. uri v prostorih Kulturnega konzorcija za Tržiško v vili Vicentini Miniussi (trg Piazza dell’Unità 24 v Ronkah). Vse podrobnosti o natečaju so objavljene na uradni spletni strani in na družbenih omrežjih Konzorcija.