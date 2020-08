Za kreativne reciklirane izdelke so prejeli nagrado

Šolanje na daljavo je za nekatere učence bilo tako učinkovito in ustvarjalno, da so si otroci prislužili tudi nagrado. Učenci 3. B razreda osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana so namreč zaradi izvirne ponovne uporabe predmetov prejeli nagrado Teresa Sarti Strada, ki jo učencem osnovnih šol podeljujeta Fundacija Prosolidar in nevladna organizacija Emergency.

Nagrada je posvečena učencem in učiteljem osnovnih šol. V otrocih želi spodbuditi zanimanje in poznavanje vrednot miru, solidarnosti, človekovih pravic in socialne enakopravnosti. Letošnja, 10. nagrada, je bila posvečena prihodnosti, učitelji in učenci pa so na podlagi dveh citatov morali sestaviti likovni izdelek ali pa video in zvočni posnetek.

Učenci 3. B razreda romjanske šole so z učiteljico Matejo Nanut med poukom na daljavo obravnavali Agendo 2030, ki jo promovira Organizacija Združenih Narodov; ukvarjali so se z ekologijo in trajnostnim razvojem. Ker so se, seveda, lahko družili samo preko ekrana, so bile naloge prilagojene temu načinu pouka, ob koncu obravnavanega programa pa so učenci dobili prav posebno nalogo: iz odpadnega materiala so morali ustvariti nov predmet, ki bi ga lahko spet uporabili. Učiteljica je po enem tednu prejela fotografije izdelkov: kartonaste škatle so postale hiše za barbike, plastenke pa izvirne vazice za cvetje in rastline ali lončki za barvice. »Izdelki so bili izvirni in so mi bili zelo všeč, zato sem predlagala, da iz tega ustvarimo videoposnetek,« je povedala Nanutova, ki se je kasneje odločila za udeležbo na natečaju. Za video, ki nosi naslov Naš planet, naša prihodnost, bo osnovna šola Ljubka Šorli prejela znesek v višini 200 evrov, vsakemu sodelujočemu učencu in učitelju pa bodo podarili tudi peresnico. Še dodaten dokaz, da ima šolanje na daljavo vendarle pozitivne učinke.