Za majhne občine je iskanje osebja velik zalogaj

Marsikatera občina na Goriškem se v zadnjih letih sooča s pomanjkanjem osebja. O tem, kakšno je stanje v treh slovenskih občinah na Goriškem, smo povprašali župane iz Doberdoba, Sovodenj in Števerjana. Iztočnica je bilo dejstvo, da so v Sovodnjah pred kratkim objavili razpis za uslužbenca na uradu za register prebivalstva, občini Doberdob in Števerjan pa sta pravkar podaljšali sporazum, ki predvideva izmenjavo uslužbenca na tehničnem uradu.

Na splošno je prijav malo

Še do prejšnjega meseca so bila vsa delovna mesta na občini pokrita, pravi sovodenjski župan Luka Pisk. »Ker je nato uslužbenec urada za register prebivalstva zmagal natečaj v Nabrežini, je mesto ostalo odkrito,«pojasnjuje Pisk. Italijanska zakonodaja določa, da se v primerih, ko uslužbenec preide z ene občine na drugo, novih zaposlitev za zapolnitev njegovega delovnega mesta ne opravi šest mesecev, saj obstaja možnost, da se v tem času vrne na prejšnje delovno mesto. »Objavili smo torej razpis za novega uslužbenca, vendar ne moremo nikogar zaposliti, dokler ne bo minilo to obdobje,«pravi Pisk, ki kadrovsko sliko gleda z zdravo mero zaskrbljenosti. »Na splošno se malo ljudi prijavlja na natečaje,«poudari sovodenjski prvi občan in pristavi, da se z istimi težavami soočajo po celi Italiji. Razlogov za ta pojav je po mnenju župana več: delo na občinah je manj privlačno kot nekoč, mladi dlje študirajo in pozneje vstopajo v svet dela, mnogi tudi zaposlitev poiščejo v tujini, občutiti pa je tudi demografski padec.

»Poleg tega iščejo uslužbence tudi na Deželi FJK, kjer so morda pogoji nekoliko boljši in se marsikdo raje odloči za to pot,« ugotavlja Pisk in opozarja, da bo na sezname kandidatov za zaposlitev na občinah v prihodnje nekoliko vplivala tudi ponovna uvedba pokrajin.

V razpisu, ki ga je izdala Občina Sovodnje za urad za register prebivalstva (rok za prijavo je 7. november), slovenski jezik ni pogoj za vložitev kandidature. »Seveda pa imajo prednost prijavljeni, ki obvladajo slovenski jezik,« pravi Luka Pisk.

Občini podaljšali sporazum

V Števerjanu je stanje s kadrovskega vidika trenutno pozitivno, pravi Marjan Drufovka. »Vsi štirje uradi - tehnični, matični, tajništvo in računovodstvo, so kriti,« razlaga župan in doda, da imajo na Občini Števerjan zaenkrat zaposlenih pet oseb za nedoločen čas in štiri osebe za določen čas. Računajo še na pomoč Dežele, da bi lahko stalno zaposlili še enega občinskega delavca.

»V naslednjem letu pa bomo morali poiskati novega računovodjo, saj se bo naša dolgoletna uslužbenka upokojila,« pravi župan in pohvali delo števerjanskega osebja ter razloži, da je na manjših občinah delo zaposlenih vsekakor zahtevnejše kot na velikih občinah ali na Deželi. »Če gre uslužbenec denimo na dopust, ga med njegovo odsotnostjo nihče ne more nadomestiti. Hvalevredno je tudi to, da pri nas vsi zaposleni obvladajo slovenski jezik,« zaključi prvi občan.

Občini Števerjan in Doberdob sta konec oktobra tudi podaljšali sporazum, ki predvideva izmenjavo kadra, in sicer uslužbenca tehničnega urada. Števerjanski tehnik Matej Klanjšček bo torej še do januarja 2026 nekaj ur tedensko deloval tudi v Doberdobu. »Ostala področja so krita in nimamo večjih težav, največja vrzel je prav tehnični urad,«razlaga doberdobski župan Peter Ferfoglia in pristavi, da je osebje za to funkcijo zelo težko najti. Občina Doberdob pa je tudi objavila razpis za dodelitev zaupne naloge do izteka županovega mandata. S tem bi pokrili mesto odgovornega za tehnični urad. »To še ne pomeni, da bi se zaključilo sodelovanje z Občino Števerjan,« pravi Ferfoglia in razkrije, da s števerjanskim županom preverjajo možnosti za uresničitev skupnega tehničnega urada. »Poleg tega se nadejam, da bosta v zvezi z osebjem bodoča Pokrajina ali Dežela nekoliko razbremenili majhne občine. Za vsakim razpisom je veliko dela,«razlaga Ferfoglia. Največji strah župana, še pove, je ravno ta, da bi ga kak uslužbenec »pustil na cedilu«. »Prav je seveda, da imajo uslužbenci možnost zamenjati službo, vendar občino to lahko takoj spravi v škripce,« pravi župan.