Za mesto direktorja zavoda GO! 2025 prispelo pet prijav

V petek, 12. avgusta, se je iztekel rok za oddajo prijav za delovno mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025, ki skrbi za program Evropske prestolnice kulture (EPK). Po besedah Miroslave Križnič, vodje službe za stike z javnostmi, protokol in mednarodno sodelovanje na novogoriški mestni občini, je bilo včeraj prispelih prijav pet, na občini pa ne izključujejo možnosti, da bo v prihodnjih dneh prispela še kakšna. Seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sicer predvidena za ponedeljek popoldan, ko se bodo prijave odpirale in pregledovale.

Potem ko je Kaja Širok v začetku junija po zgolj dveh mesecih odstopila s položaja direktorice Javnega zavod GO! 2025 in odšla na novo delovno mesto v kabinet predsednika vlade, kjer je prevzela funkcijo državne sekretarke za področje kulture, so novogoriški mestni svetniki konec junija do imenovanja novega direktorja za vršilca dolžnosti imenovali vodjo kabineta novogoriškega župana Gorazda Božiča. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je 13. julija objavila nov razpis za direktorja Javnega zavoda GO! 2025. Omenjeni razpis je določal, da je na to delovno mesto lahko imenovan kandidat, ki ima poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja), najmanj specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, pozna strokovno področje dela zavoda, ima aktivno znanje slovenskega jezika, znanje angleškega jezika na višji ravni in sposobnosti organiziranja in vodenja. Kandidati so morali prijavi na javni razpis, ki se je zaključil v petek, 12. avgusta, priložiti življenjepis ter program razvoja in delovanja zavoda za mandatno obdobje. Do včeraj so na novogoriški občini našteli pet prijav, čeprav ne izključujejo, da bi prihodnje dni prispela še kakšna. Njihovo število bo tako dokončno znano v ponedeljek, 22. avgusta, ko jih bo na svoji popoldanski seji odpirala in pregledovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Da se je prijavil, je sicer doslej potrdil le dosedanji v. d., Gorazd Božič, neuradno pa se med kandidati omenja Stojan Pelko, slovenski filozof, sociolog, prevajalec in politik.