Za mlade, trajnost, večjezičnost in dobro počutje

Mladi, trajnost, večjezičnost, dobro počutje in dostopnost. To so področja, katerim je namenjen drugi razpis iz Sklada za male projekte (Small projects fund), ki ga danes, 26. marca, objavlja Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO). Tako kot za prvi razpis, na katerega je lani prispelo kar 239 projektnih predlogov, je tudi za novega vladalo veliko pričakovanje: za projekte, katerih cilj bo priprava čezmejnega območja na Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica - Gorica 2025, je po novem na voljo dodaten poldrugi milijon evrov - točneje 1.455.674,50 evra.

Zahtevane vsebine čezmejnih projektov so v novem razpisu v primerjavi s prejšnjim nekoliko bolj natančno opredeljene, saj bodo morali biti projektni predlogi posvečeni vsaj enemu od sledečih ciljnih področij: aktivnemu vključevanju ter participaciji otrok in mladih do 30. leta starosti, spodbujanju zelene mobilnosti ter socialne in okoljske trajnosti, promociji in krepitvi kulture večjezičnosti ter promociji dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo, ki bi bila dostopna vsem.

Od 30.000 do 150.000 evrov

Na razpis se lahko prijavijo društva, podjetja, javni zavodi, izobraževalne in akademske ustanove, raziskovalni centri, podjetniška združenja in drugi subjekti. Vrednost projektov lahko znaša od 30.000 do 150.000 evrov, trajajo pa lahko do 18 mesecev.

»Glavni cilj Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga financira program Interreg Italija - Slovenija 2021-2027, je podpora Evropski prestolnici kulture Nova Gorica – Gorica 2025,« pojasnjuje direktorica EZTS GO Romina Kocina in dodaja, da je Sklad za male projekte pomemben in učinkovit pripomoček evropskega značaja, ki na inovativen in vključujoč način podpira razvoj novih aktivnosti na področju trajnosti in razvoja celotnega prostora. »Sklad smo prvič izkoristili lansko leto: vidimo ga kot priložnost za razvoj celotnega območja,« poudarja direktorica Kocina.

Na razpis se lahko prijavijo ustanove iz Dežele Furlanije - Julijske krajine in pokrajine Benetke na italijanski strani ter iz petih slovenskih regij: Osrednjeslovenske, Primorsko-notranjske, Gorenjske, Obalno-kraške in, seveda, Goriške.

Tako kot pri prvem razpisu velja, da za projektne predloge v vrednosti od 30.000 do 50.000 evrov zadošča en subjekt, ki pa mora v vsakem primeru jamčiti čezmejno naravo aktivnosti. Projekte nad 50.000 evrov pa morata obvezno predlagati dva partnerja – eden mora biti iz Italije, drugi pa iz Slovenije. Tako vodilni partner kot projektni partner morata delovati na zgoraj naštetih območjih, projektni partner je lahko izjemoma tudi iz drugih krajev.

Subjektom, ki so na prvem razpisu SPF – tako v vlogi vodilnega kot tudi projektnega partnerja - prejeli prispevek, ni dovoljena prijava na ta razpis v vlogi vodilnega partnerja.

Čas do 14. maja

Prijave na razpis sprejemajo izključno v elektronski obliki na spletni platformi Jems. Povezava za dostop do platforme je z vso razpisno dokumentacijo na voljo na uradni spletni strani EZTS GO v razdelku SPF. Rok za prijavo na razpis je torek, 14. maja 2024.

EZTS GO bo v aprilu organiziral informativne delavnice, s katerimi bodo interesentom podrobneje orisali vsebino razpisa in ostalo razpisno dokumentacijo. Na spletni strani EZTS GO je na voljo tudi funkcija Partner search, s katero lahko subjekti poiščejo projektne partnerje.