Za mladoletnike brez spremstva zmanjkuje sredstev

Videmski prefekt Domenico Lione je za jutrišnji dan sklical zasedanje pokrajinskega odbora za varnost, na katerem se bodo pogovarjali o mladoletnikih pribežnikih brez spremstva, saj so bili nekateri izmed njih v zadnjih tednih na Videmskem vpleteni v prepire in druga kazniva dejanja. Na srečanju bodo vzeli pod drobnogled delovanje ustanov, ki sprejemajo mladoletnike brez spremstva, in hkrati težave občin z zagotavljanjem sredstev za delovanje zavetišč.

Da gre za vprašanje, ki ne zadeva samo videmsko pokrajino, temveč tudi goriško, izhaja iz pisma, ki ga je včeraj goriški župan Rodolfo Ziberna naslovil na notranjega ministra Mattea Piantedosija in ministra za finance Giancarla Giorgettija. V vednost je pismo poslal tudi predsedniku Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimilianu Fedrigi.

Rodolfo Ziberna je opozoril, da občine niso več kos sprejemanju mladoletnikov brez spremstva. Po njegovih besedah je vse težje najti zavetišče, ki bi jih sprejelo. Ker jih na krajevni ravni ni dovolj, morajo občine dnevno iskati mesta za mladoletnike brez spremstva tudi v drugih krajih po državi, kar od občinskega osebja zahteva kar nekaj dela. »Zaradi tega je treba stroškom za bivanje dodati še stroške za prevoz. Na koncu gre za kritje stroškov veliko več denarja od tistega, ki ga občine dobijo z državnimi in deželnimi prispevki. Naposled je jasno, da tako majhna občina, kot je naša, ni kos sedanjim migracijskim tokovom,« poudarja župan, ki oba ministra opozarja, da je treba spremeniti celoten sistem sprejemanja mladoletnikov brez spremstva.

Odgovornost državni vladi

»Odgovornost za sprejemanje mladoletnikov brez spremstva mora prevzeti državna vlada preko prefektur, saj občine temu niso več kos, zlasti ne tiste, ki so še posebno pod pritiskom zaradi visokega števila mladih tujih državljanov. Med njimi so tudi občine iz Furlanije - Julijske krajine in še zlasti Gorica, ki se nahajajo tik ob državni meji, kjer je zaradi bližine balkanske begunske poti veliko več mladoletnikov brez spremstva kot drugod,«poudarja goriški župan.

Občine bodo oškodovane

V pismu Rodolfo Ziberna še posebej opozarja na okrožnico z navodili glede sprejemanja mladoletnikov brez spremstva, ki jih je notranje ministrstvo poslalo občinam 28. maja in zadevajo ravno vprašanje stroškov in njihovega kritja. Sedanji način izplačevanja odškodnin, ki jih na krajevni ravni občinam izplačujejo prefekture, po mnenju goriškega župana nakazuje, da občine ne bodo dobile ravno vsega denarja, ki so ga v resnici porabile.

»Strošek, ki ga je za sprejemanje mladoletnikov brez spremstva imela naša občina (in za leta 2023, 2024 in 2025 brez ustreznega povračila) znaša 3.805.423 evrov. To že povzroča vrsto težav pri zagotavljanju ekonomskih ravnovesij, kar že ima negativne posledice na nudenje osnovnih občinskih storitev,«poudarja Ziberna, ki je prepričan, da bi morali v Rimu spričo povedanega poskrbeti za spremembo zakonov, ki urejajo sistem sprejemanja mladoletnikov brez spremstva. Po mnenju župana je treba čim prej uvesti državni nadzor nad migracijskimi tokovi, saj mu občine niso kos.

»Seveda smo pripravljeni še naprej zagotavljati operativno pomoč na krajevni ravni,v skladu z razpoložljivimi močmi. Hkrati smo pripravljeni tudi na soočenje, s katerim poiskati ustrezne rešitve za nastalo situacijo,« zaključuje goriški župan.